Boeddhistische leider neemt ontslag na beschuldigingen van seksueel misbruik

12 juli 2018

01u22

Bron: The Guardian 2 Het hoofd van een van de grootste boeddhistische groepen in het westen is opgestapt na beschuldigingen van seksueel misbruik. De aantijgingen tegen Mipham Rinpoche, de leider van de Shambhala-gemeenschap, een organisatie met meer dan 200 meditatiecentra over de hele wereld, worden onderzocht.

De man nam ontslag na de publicatie van een rapport over seksueel wangedrag in de groep, waarbij verschillende vrouwen verklaren dat hij hen seksueel lastig viel. Het rapport stelt ook dat de overkoepelende organisatie Shambhala International de klachten in eerste instantie negeerde.

Dronken

In het rapport staat dat de man in zijn rol als ‘sakyong’, ofwel ‘koning’ of ‘keizer’ van de groep verschillende vrouwen uit de groep seksueel lastig viel wanneer ze dronken waren en zijn assistenten uit vrouwelijke studenten te 'rekruteren' voor zijn eigen seksuele appetijt.

Rinpoche heeft zich niet uitgelaten over de beschuldigingen maar heeft laten weten dat hij mee zal werken aan het onderzoek. Eerder had hij al zijn verontschuldigingen aangeboden voor de pijn die hij had veroorzaakt bij vrouwen met wie hij eerder binnen de gemeenschap een relatie had.