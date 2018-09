Boeddhistische Indiase monnik verdacht van ontucht met jongetjes LVA

02 september 2018

03u14

Bron: AD, Hindustan Times 0 De Indiase politie heeft een b oeddhistische monnik gearresteerd in de UNESCO-werelderfgoedplaats Bodh Gaya. De 55-jarige man zou ontucht hebben gepleegd met 15 minderjarige jongens in een meditatiecentrum waar hij de scepter zwaaide.

Bhante Shanghpriya Sujoy zit momenteel vast. Jongens die in het meditatiecentrum woonden hadden geklaagd dat ze werden geslagen, misbruikt en werden gedwongen om naakt te dansen. Dat meldt de politie. De jongens, die tussen de zes en twaalf jaar oud zijn, werden door Bhante Shanghpriya Sujoy weggehaald bij hun arme families in het noordoosten van het land. Als ze weigerden te dansen of zich verzetten tegen het misbruik, werden ze zonder voedsel of water opgesloten.

Bodh Gaya trekt jaarlijks tienduizenden pilgrims.