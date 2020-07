Bodycams leggen reactie agent vast tijdens arrestatie Floyd: “Stop met schreeuwen, dat kost veel zuurstof” Joeri Vlemings

09 juli 2020

11u13

Bron: BBC, CNN, Fox, New York Times 10 We kennen allemaal de beelden waarop George Floyd bij zijn brutale arrestatie te kennen geeft dat hij geen lucht krijgt. Agent Derek Chauvin, die zijn knie in de hals van Floyd plantte, snauwde hem op dat moment toe: “Stop dan met praten, stop met schreeuwen, dat vraagt heel veel zuurstof”. Dat blijkt nu uit de transcriptie van de bodycams van de agenten die Floyd arresteerden. Floyd stierf door verstikking.



Herhaaldelijk riep George Floyd (46) dat hij niet meer kon ademen, toen agenten de Afro-Amerikaan op 25 mei in Minneapolis hardhandig overmeesterden. Hij riep op zijn overleden moeder en op zijn kinderen. “Ze zullen mij doden”, schreeuwde hij. Hij kreeg helaas gelijk. Floyd verloor het bewustzijn en kon niet meer worden gereanimeerd.

De transcripties van de bodycams van twee van de vier agenten die hem arresteerden, geven de meest gedetailleerde informatie tot nu toe over de laatste minuten van Floyds leven. De opnames zijn gemaakt door de camera’s van Thomas Lane en J. Alexander Kueng, die net als hun twee andere collega’s na het dramatische incident eerst ontslagen en later ook aangehouden werden. Het is de advocaat van Thomas Lane (37) die om de inhoud van de opnames verzocht. Lane wordt, net als Kueng en Thao, beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag, Chauvin van moord. Ze riskeren alle vier 40 jaar cel. Lanes advocaat hoopt argumenten te vinden om de klacht tegen zijn cliënt te laten vallen. Lane was nog maar enkele dagen in dienst toen het drama zich afspeelde.

Het uitgeschreven verslag van de bodycamopnames brengt meer inzicht in de vreselijke tragedie, van het moment dat agenten Lane en Kueng ter plaatse kwamen tot de poging tot reanimatie van Floyd in de ambulance. Blijkt dat Floyd meer dan twintig keer kreunde dat hij niet meer kon ademen, nadat hij gearresteerd werd aan een supermarktje. Floyd wou daar sigaretten kopen met een vals briefje van 20 dollar.

Hij werkt aanvankelijk mee bij zijn arrestatie en verontschuldigt zich herhaaldelijk bij de agenten. Lane vraagt hem zeker tien keer om zijn handen in de lucht te houden en uit zijn wagen te stappen. Eén keer antwoordt Floyd: “Man, ik werd eerder al eens neergeschoten op dezelfde manier”. Het is niet duidelijk waarnaar Floyd verwijst. Het valt Lane op dat Floyd zenuwachtig is. “Waarom is hij zo onrustig, laat hij ons zijn handen niet zien en is hij zo raar?”, vraagt Lane aan een van de twee anderen in Floyds wagen. “Omdat hij ooit al neergeschoten is”, zegt de vrouw. “Hij heeft wat met de politie.”

Floyd vraagt een paar keer: “Schiet me niet neer, aub”. De agenten slaan hem in de boeien en proberen hem in de politiewagen te duwen. Hij reageert geagiteerd en zegt dat hij last heeft van claustrofobie en niet kan ademen. Lane vindt het verdacht en vermoedt dat Floyd - met schuim op zijn mond - “iets gepakt heeft”. Floyd zegt: “Ik ben bang, man”. In de wagen maakt Floyd amok en verwondt hij zichzelf. Lane roept een ambulance op. De agenten sleuren Floyd weer uit de politieauto en drukken hem tegen de grond. Agent Derek Chauvin (44) neemt dan over. Hij drukt zijn knie in Floyds hals, Lane neemt de gearresteerde bij de benen vast en Kueng bij zijn middel. Floyd roept om zijn moeder en zegt: “Ik kan dit niet geloven, man. Mama, ik hou van jou. Zeg aan mijn kinderen dat ik van hen hou. Ik ben dood.”

Dat agent Lane zich zorgen maakt over Floyd, blijkt uit zijn vraag - tot tweemaal toe - of ze hem niet op zijn zij moeten leggen, omdat Floyd volgens Lane onder invloed van drugs is. Maar Chauvin wil daar niets van weten. Volgens Lanes advocaat, Earl Gray, vertrouwde ‘groentje’ Lane op zijn ervaren collega Chauvin: “Hij had geen reden om te denken dat Chauvin de verkeerde beslissing nam”. Omstanders manen de agenten aan om de polsslag van Floyd te controleren. Als ze geen hartslag vinden, reageert Chauvin, volgens de transcriptie van Kuengs bodycam, met “Huh?” Maar zijn knie blijft waar die is.

Lane helpt even later bij Floyds reanimatie in de ziekenwagen. Het mag niet baten. Advocaat Gray vindt dat het in bedwang houden van Floyd door Lane “gerechtvaardigd” was en dat een proces tegen de agent “oneerlijk en onredelijk” zou zijn.

