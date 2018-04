Bodycambeelden tonen hoe man plots wapen trekt en agenten wil neerschieten sam

01 april 2018

21u08

Bron: CBS News 1 De politie van het Amerikaanse Louisville (Kentucky) geeft schokkende bodycambeelden vrij van een schietincident waarbij een man gewond raakte. Volgens de agenten richtte het slachtoffer een vuurwapen op hen en loste hij ook een schot.

De Amerikaanse politie komt geregeld in opspraak, vooral vanwege enkele schietincidenten met zwarte mannen. Onlangs nog werd een ongewapende man neergeschoten omdat agenten dachten dat zijn gsm een vuurwapen was. Bodycam- en dashcambeelden tonen vaak geen fraai beeld van de agenten, maar in dit geval pleiten ze hen vrij.

In de video is te zien hoe politiemannen Erik Goldschmidt en Ian Stuart in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1 uur de inzittenden van een wagen controleren nadat iemand uit de buurt hen had gemeld dat die verdacht leek. In de wagen zaten twee mannen vooraan en een vrouw achteraan. Stuart vraagt de bestuurder uit te stappen, en Goldschmidt doet hetzelfde bij de passagier vooraan. Daar zit Elijah Eubanks, maar hij weigert. "Waarom val je me lastig, sir?", vraagt hij. Eubanks zegt dat ze bij het huis van het meisje staan en dat de wagen van de moeder van de bestuurder is. Goldschmidt vertelt over de melding, en dat ze gewoon even willen praten.

Vuurwapen

Aangezien Eubanks blijft weigeren uit te stappen, gaat Goldschmidt naar de passagiersdeur. Terwijl ze opengaat, zie je hoe Eubanks een hand omhoog steekt en in de richting van de agent wijst. Hij lijkt een pistool vast te hebben en dat te richten op de agent. Goldschmidt roept meteen "Oh shit! Gun! Gun, gun, gun!" en zoekt dekking.

Stuart leunt door het open raam van de achterbank en schiet op Eubanks door het voertuig, vlak bij de vrouwelijke passagier die nog altijd op de achterbank zit. Eubanks valt gewond uit de wagen en wordt in de boeien geslagen. Hij ligt nu in stabiele toestand in het ziekenhuis.

Bij het incident raakte niemand anders gewond. De andere inzittenden werkten mee en hen wordt niets ten laste gelegd. Op de grond buiten het voertuig vonden agenten een pistool. De politie gaf de video meteen vrij, volgens politiebaas Steve Conrad omdat het belangrijk is dat zijn departement "een toonbeeld van transparantie" is.