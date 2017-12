Bodycambeelden tonen hoe agent ongewapende, smekende man doodschiet kv

19u31

Bron: AZ Central, BBC News 0 rv Daniel Shaver met zijn twee dochtertjes. Een Amerikaanse politieagent die werd aangeklaagd voor de moord op een ongewapende man in Arizona, is niet schuldig bevonden. Na de uitspraak van gisteren werden de bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe agent Philip ‘Mitch’ Brailsford de jammerende, kruipende man neerschiet met een semiautomatisch geweer. In de VS wordt onthutst op de beelden gereageerd.

Daniel Shaver (26) uit Texas was aan de slag als ongediertebestrijder. Hij was in Mesa in opdracht van zijn werkgever: het bedrijf van zijn schoonvader. Op zijn hotelkamer had hij die avond een man en een vrouw te gast met wie hij alcohol had gedronken en aan wie hij het luchtgeweer toonde dat hij diende te gebruiken om voor zijn werk vogels te doden.

Een ooggetuige had vanaf de straat gezien dat Shaver het geweer uit zijn raam op de vijfde verdieping richtte. De receptie van het hotel verwittigde daarop de politie en zes zwaarbewapende agenten kwamen ter plaatse. Ondertussen had één persoon de kamer van Shaver al verlaten.

rv Agent Philip ‘Mitch’ Brailsford houdt Daniel Shaver onder schot.

Schiet me alsjeblieft niet dood… ik probeer te doen wat jullie me opdragen. Daniel Shaver, vlak voor hij door Brailsford werd doodgeschoten

Onthutsende beelden

De confrontatie van de agenten en Shaver werd vastgelegd op bodycams. Pas na de uitspraak werden de politiebeelden openbaar gemaakt, omdat de rechter niet wilde dat de publieke opinie het verdict van de jury zou kunnen beïnvloeden.

Op de beelden is te zien hoe Daniel Shaver aanvankelijk op zijn buik in de gang van het hotel ligt met zijn handen over zijn hoofd. De man krijgt een reeks instructies over de manier waarop hij zijn handen en voeten dient te bewegen, maar Shaver – die dronken is – heeft moeilijkheden om die te volgen. Vervolgens krijgt hij de opdracht om op zijn knieën te gaan zitten en terwijl hij dat doet, beweegt hij even zijn handen op zijn rug. “Als je dat nog een keer doet, schieten we je neer,” reageren de agenten.

Shaver antwoordt smekend: “Schiet me alsjeblieft niet dood… ik probeer te doen wat jullie me opdragen.” Snikkend kruipt de man vervolgens richting de politie en terwijl hij dat doet, beweegt hij zijn handen richting zijn middel, waarop Brailsford het vuur opent en hem vijf keer raakt met een Colt AR-15 semiautomatisch wapen. De 26-jarige vader van twee kinderen was op slag dood. Hij droeg geen wapen.

Onderstaand fragment bevat de conversatie die leidt tot de schietpartij en de schietpartij zelf. Opgepast deze beelden zijn niet voor gevoelige kijkers!

Short optrekken

In het politieverslag noteerden de agenten dat Shavers beweging “erg vergelijkbaar was met die van iemand die een pistool bovenhaalt. Ze vermeldden echter ook dat Shavers short was afgezakt, waardoor zijn ondergoed zichtbaar was. De beweging “was ook vergelijkbaar met de poging om zijn short op te trekken terwijl ze afzakte” en “er lijken geen andere aanwijsbare redenen voor deze beweging te zijn”, klonk het nog. Op Shavers kamer werden enkel twee luchtgeweren gevonden die hij voor zijn job gebruikte.

Vrijspraak

Volgens Brailsfords advocaten had de agent correct gereageerd omdat hij geloofde dat Shaver een wapen wilde bovenhalen toen hij naar zijn heup greep. “Als deze situatie zich opnieuw op exact dezelfde manier zou voordoen, zou ik hetzelfde gedaan hebben,” vertelde de ondertussen ontslagen agent in de rechtbank. Hij werd twee maanden na de schietpartij uit het politiekorps gezet.

Gisteren werd Brailsford vrijgesproken van moord en van doodslag. Na een beraadslaging van zes uur, verspreid over twee dagen tijd, kwam de jury tot een eensgezinde conclusie.

Het rechtssysteem heeft Daniel en zijn familie totaal in de steek gelaten." Mark Geragos, advocaat van Daniel Shavers weduwe

Daniel Shavers weduwe Laney Sweet, huilde bij het horen van het verdict van de jury en weigerde journalisten achteraf te woord te staan. Haar advocaat Mark Geragos noemde de schietpartij een “executie”. “Het rechtssysteem heeft Daniel en zijn familie totaal in de steek gelaten,” zei hij.

De advocaat van Brailsford is niet verrast met de vrijspraak. “We hadden er vertrouwen in dat de jury dit zou erkennen als een tragedie, niet als een moord en dat Mitch Brailsford erg snel reageerde zoals hij was opgeleid.”