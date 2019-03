Bodycam vangt geluiden op van seksuele escapade tussen agente en haar baas MVL

14 maart 2019

10u12

Bron: AD.nl 2 Door een foutje met een bodycam zijn de geluiden van een seksuele escapade van een New Yorkse politieagente en haar leidinggevende vastgelegd. De fragmenten kwamen aan het licht bij een routinecheck van de opnames.

De man en vrouw waren aan het werk in de wijk Brooklyn toen ze rond middernacht de aandacht van hun surveillance verlegden naar een hitsig avontuurtje. De man zou volgens New York Daily News de bodycam van het shirt van de agente verwijderd hebben. “Hij stopte het in haar vest, maar klikte het per ongeluk aan. Het vest verhinderde dat er beelden zijn gemaakt van de orale seks die volgde, maar het geluid werd wel vastgelegd”, schrijft de krant.



The New York Post beschrijft het voorval iets anders. De vrouw zou ná de daad te horen zijn in het fragment. Ze zou vol lof hebben gesproken over haar seksuele prestaties tegen de sergeant.

Het audiofragment kwam boven water bij een standaardcontrole van het materiaal van de bodycam. Een woordvoerder van de New York Police Department bevestigde aan de kranten dat het incident intern wordt onderzocht. Alle 20.000 medewerkers van de NYPD dragen een camera op hun uitrusting.