Bodycam toont hoe snowboarder lawine overleeft dankzij airbag IVI

07 maart 2018

10u35

Bron: KameraOne 0

De camerabeelden van snowboarder Thomas Kray tonen hoe hij in het Franse skidorp Tignes een lawine heeft overleefd. Als bij wonder raakte hij ook niet gewond. Dat is volgens hem te danken aan de lawine-airbag die hij bij zich had. Zo’n airbag is geïntegreerd in een rugzak. Skiërs en snowboarders kunnen bij een lawine aan een hendel trekken waardoor twee grote airbags zich vullen met lucht. Het systeem zorgt ervoor dat de persoon boven de lawine blijft of meer ademruimte heeft als hij of zij toch bedolven raakt. “Eens ik de airbag open had gekregen, wist ik dat ik veiliger was. Ik heb dan mijn mond beschermd met mijn handen om wat ruimte te hebben om te ademen voor het geval ik bedolven zou worden”, vertelt Kray. Kray besloot om de video te delen om aan te tonen hoe belangrijk het is om veiligheidsmateriaal bij te hebben.