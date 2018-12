Bodycam toont hoe Chris Watts staalhard liegt tegen speurders na moord op zijn echtgenote en twee dochters Sven Van Malderen

04 december 2018

13u41

Bron: Daily Mail 0 Er zijn beelden opgedoken van het moment waarop Chris Watts staalhard loog over de verdwijning van zijn vrouw en twee dochters. Hij liet tegenover de speurders uitschijnen dat ze vermist waren en leidde hen rond in zijn huis, in werkelijkheid had hij Shanann, Bella en Celeste toen al vermoord. Het lijk van zijn echtgenote lag begraven op het olieterrein van Anadorko, de plek waar Watts werkte. De lichamen van kleuters Bella en Celeste had hij gedumpt in brandstoftanks.

Watts moet zich een hoedje geschrokken hebben toen er op 13 augustus plots politie voor zijn deur stond. Nickole Atkinson, de beste vriendin van Shanann, had immers zonder zijn medeweten alarm geslagen.

De dames werkten voor hetzelfde bedrijf en waren voor een zakentrip samen naar Arizona gereisd. De nacht van de moord zette Nickole Shanann bij haar thuis in Frederick (Colorado) af. De vrouw van Watts was opnieuw zwanger, maar voelde zich niet te best. Om 10 uur zou ze naar de dokter trekken.

Toen Nickole haar belde om de uitslag te weten, kwam er echter geen reactie. Ze maakte zich zodanig zorgen dat ze opnieuw naar haar huis trok, misschien was ze wel flauwgevallen.

Daar kon ze echter enkel vaststellen dat de wagen van Shanann in de garage stond. Van de vrouw zelf geen enkel spoor. Ze belde ongerust naar Watts, maar verwittigde dus ook de politie.

Ongemakkelijke confrontatie

Toen de man terug naar huis keerde, botste hij naast Nickole ook op agenten. Een bodycam legde die ongemakkelijke confrontatie vast. Watts leidde hen rond in het huis, maar de sfeer was gespannen. De man vermeed alle oogcontact, op enkele ijzige blikken naar Nickole na. De twee wisselden amper een woord, alsof zij toen al wist dat er meer aan de hand was. Opvallend ook: Nickole belde vrienden en familieleden om het vermiste trio alsnog terug te vinden, Watts ondernam helemaal niets. Hij bleef erbij dat ze allicht met de kinderen naar het huis van een vriendin vertrokken was.

Ontvoeringsscenario

Voor de tv-camera’s hield Watts later ook rekening met een ontvoeringsscenario. “Dit voelt onwezenlijk aan”, klonk het. “Alsof ik in een nachtmerrie zit waar ik niet kan uit ontwaken. Mijn huis leek wel een spookdorp. Zij was er niet, de kinderen waren er niet. In mijn hart hoop ik dat ze ergens veilig zit. Kan het dat ze er zomaar vandoor gegaan is? Dat weet ik niet. Maar als iemand hen ontvoerd heeft, wil ik ze nu terug.”

De man richtte zich ook persoonlijk tegen de camera. “Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten. Ik moet iedereen weer zien, dit huis is niet compleet zonder hen.”

Maîtresse op het werk

Zijn gezin moest blijkbaar dood omdat Chris op het werk een affaire begonnen was met een collega. “Shanann had te horen gekregen dat hij niet meer van haar hield en dat hij haar controledrang kotsbeu was. Ze was bereid om daar iets aan te doen, als dat haar huwelijk zou redden”, beweren vrienden. Maar die tijd zou ze dus niet meer krijgen.

Nochtans had Shanann toch nog hoopvolle signalen gekregen. Net voor haar thuiskomst ontdekte ze echter dat Watts 60 dollar (53 euro) uitgegeven had in een restaurant. Hij maakte haar wijs dat hij met vrienden naar een baseballwedstrijd gaan kijken was, in werkelijkheid had hij een diner met zijn maîtresse.

Toen Shanann om 2 uur ‘s nachts terugkeerde van haar werktrip moet de moord gebeurd zijn. Om 5.30 uur reed Watts met zijn truck al weg, allicht transporteerde hij toen de lijken.

Watts deed die dag alsof er niets aan de hand was. Hij belde echter wel een makelaar om zijn huis te verkopen en verwittigde de school dat zijn kinderen het komende jaar niet meer zouden komen.

Laf

Toen het web zich rond Watts aan het sluiten was, probeerde hij de schuld alsnog in de schoenen van Shanann te schuiven. In zijn nieuwe versie luidde het dat hij via de babyfoon gezien had hoe zijn vrouw hun kinderen vermoordde. Vervolgens zou hij haar in een vlaag van woede gewurgd hebben. Al snel bleek dat die verklaring een grove leugen was. De autopsie wees immers uit dat Celeste en Bella op een vroeger tijdstip gestorven waren.

Watts werd twee weken geleden tot levenslang veroordeeld. Eerder had hij een schuldbekentenis ondertekend waardoor hij de doodstraf kon ontlopen.

Op het proces haalde Shananns vader Frank Rzucek zwaar uit naar Watts. “Het leven zal nooit nog hetzelfde zijn zonder Shanann, Bella, Celeste en Nico (het ongeboren kind, nvdr). Ik vertrouwde erop dat je voor hen zou zorgen, maar je hebt hen als afval behandeld. Ik walg van jou.”

“Je begroef mijn dochter Shanann en Nico in een ondiep graf en dan gooide je Bella en Celeste in grote containers met ruwe olie, jij harteloos monster. Ik hoop dat hun gezichten in jouw gedachten blijven rondspoken, telkens wanneer je ‘s avonds je ogen sluit. Je hebt geen hart, de gevangenis is te goed voor jou.”