Bochum maakt van antiterreurobstakels kerstcadeaus

18u18

Een originele ingreep in de Duitse stad Bochum: de obstakels die geplaatst werden om aanslagen met trucks te vermijden zijn plots als cadeaus verpakt.

Het gaat niet om blokken beton, maar om zandzakken van 1,2 ton. De stadsbestuur en de politie waren niet op de hoogte. Het was een initiatief van de dienst marketing van de stad. De medewerkers gingen 's nachts op pad en pakten twintig barrières in. Niet iedereen reageert tevreden. "De mensen vergeten zo waar de obstakels voor dienen", reageert iemand op Facebook.

Ook in ons land leidde het plaatsen van betonblokken al tot originele ingrepen. Zo werd een antiterreurobstakel in Kortrijk getransformeerd tot promotiemateriaal. Op het betonblok werd een gloednieuwe auto geplaatst.

Betonblokken en andere barrières zijn alomtegenwoordig op de Duitse kerstmarkten sinds de aanslag op een kerstmarkt in hoofdstad Berlijn. Op 19 december 2016 maaide de Tunesiër Anis Amri met een gestolen vrachtwagen mensen van de weg. Twaalf mensen lieten het leven, 56 mensen raakten gewond. Amri stierf vier dagen later in een vuurgevecht met de politie in Milaan.

De Duitse televisie zond in augustus een crashtest uit waaruit bleek dat betonblokken een rijdende vrachtwagen helemaal niet tegenhouden. Integendeel, de truck kon nog 25 meter verderrijden en sleurt de blokken gewoon mee. Experts willen nu de betonblokken via kabels met elkaar verbinden om zo de impact te vergroten.