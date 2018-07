Bobo (14) afschuwelijk gelyncht in 1955: zaak van symbool tegen rassenhaat na 63 jaar heropend



Joeri Vlemings

12 juli 2018

18u14

Bron: USA Today 2 Emmett 'Bobo' Till, een zwart jongetje van veertien uit Chicago, werd op 28 augustus 1955 ontvoerd, zwaar gefolterd en uiteindelijk afgemaakt in Money in Mississippi. Reden voor de lynchpartij: Bobo zou een blanke vrouw hebben nagefloten. Al 63 jaar is hij een symbool voor de rassenhaat die in de VS destijds heerste. Het Amerikaanse gerecht heeft de zaak nu heropend omdat er nieuwe informatie is opgedoken.

De moord op Emmett Till ging als een schokgolf door de VS. De afschuwelijke, laffe misdaad werd een belangrijke inspiratie voor de beweging die opkwam voor gelijke burgerrechten voor blanken en zwarten.

Carolyn Donham, een 21-jarige winkelbediende uit Money, beweerde in 1955 dat de tiener naar haar had gefloten. Drie dagen later werd zijn heftig toegetakelde lijk gevonden in de Tallahatchie River. De mama van Emmett eiste dat zijn kist tijdens de begrafenis openbleef, zodat iedereen kon zien hoe vreselijk ze haar zoontje hadden aangepakt. Meer dan 100.000 zwarte Amerikanen kwamen het lichaam groeten.

Donhams echtgenoot, Roy Bryant (toen 24), en zijn halfbroer J.W. Milam (toen 36) werden beschuldigd van de moord, maar werden na een schijnproces een paar weken later al vrijgesproken. In een artikel van het blad Look bekenden de twee mannen dat ze Emmett Till hadden afgeranseld, zijn lichaam hadden verzwaard en hem dan in de rivier hadden gegooid. Bryant stierf in 1994. Ook Milam is al overleden.

In 2004 werd de zaak al eens heropend, maar drie jaar later werd ze weer gesloten zonder bijkomende aanklachten. Nu dus opnieuw een heropening. Welke de nieuwe elementen zijn die hiervoor de aanleiding gaven, werd niet gezegd. Maar mogelijk hebben ze te maken met het boek 'The Blood of Emmett Till' van Timothy B. Tyson dat vorig jaar uitkwam. Sindsdien kreeg de dood van de tiener weer veel aandacht. Het boek stelt onder meer dat Donham in 2008 toegaf dat haar verklaringen destijds niet strookten met de waarheid. Donham is nu 84 en woont in North Carolina.

In september stierf Simeon Wright, die naar eigen zeggen getuige was van de ontvoering van Emmett Till. Hij beweerde ook dat hij erbij was toen de jongen naar Donham had gefloten in haar winkel. Wright schreef in zijn boek over de moord dat hij samen met Till aan het slapen was, toen Milam en Bryant met geweren binnenkwamen. Volgens Wright zou de moeder gesmeekt hebben om Till niet mee te nemen en bood ze hen zelfs geld aan. "Ze kwamen voor Bobo", aldus Wright. "Geen gesmeek, geen geld, niets kon hen tegenhouden." Wright zag Till nooit meer terug.