BMW wil productie vanaf 4 mei geleidelijk weer op gang trekken AH

24 april 2020

14u48

Bron: Belga 0 BMW wil na een wekenlange stilstand de productie vanaf 4 mei weer geleidelijk op gang trekken. In zijn fabriek in het Amerikaanse Spartanburg en in zijn motorfietsenfabriek in Berlijn zal dan de productie stapsgewijs hernomen worden, zo meldt de Duitse autobouwer.

In Duitsland zou de productie vanaf 11 mei in Dingolfing opnieuw starten. En ook in Mexico wordt vanaf die datum de productie hernomen. In de fabrieken in het Duitse München, Leipzig en Regensburg, in het Zuid-Afrikaanse Rosslyn en in het Britse Oxford (dochtermerk Mini) zal de productie ten vroegste op 18 mei herstarten.

In de fabriek van BMW in het Chinese Shenyang wordt sinds midden februari weer gewerkt.

Lees ook: Volkswagen herstart autoproductie in Duitsland