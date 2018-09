BMW in beslag genomen van koppel dat honderdduizenden dollar inzamelde voor dakloze en geld zelf uitgaf mvdb

07 september 2018

17u17

Bron: NY Post 0 Een nieuwe wending in het uiteengespatte internetsprookje rond Johnny Bobbitt, de Amerikaanse dakloze (35) die vorige herfst zijn laatste twintig dollar aan de gestrande automobiliste Kate McClure (28) gaf. Als teken van dank startten Kate en haar vriend Marc D’Amico (39) een crowdfunding waarmee ze honderdduizenden dollar voor de voormalige marinier inzamelden. Het koppel wordt ervan beschuldigd een groot deel van het geld in eigen zak te hebben gestoken. Speurders vielen gisteren binnen in hun woning in New Jersey en namen volle dozen en tassen mee. Hun BMW werd getakeld.

De relatie tussen Bobbitt en het koppel is in de afgelopen maanden helemaal vertroebeld. De advocaat van Bobbitt zegt dat slechts 75.000 dollar van de ingezamelde 400.000 dollar bij zijn cliënt is terechtgekomen. Het koppel betwist dit en zegt ruim 200.000 dollar te hebben uitgegeven aan de man. Ze hadden eerder aangegeven de rest achter te houden tot Bobbitt van zijn drugsverslaving af is en werk zoekt. "Indien hij drugs blijft gebruiken en werkloos blijft, verbranden we nog liever het geld", lieten ze vorige maand optekenen.



Volgens Bobbitt, inmiddels terug dakloos in Philadelphia, hebben de twee met het opgehaalde geld dure reisjes gemaakt, allerlei spullen en de BMW gekocht. McClure en D’Amico, nochtans geen grootverdieners, ontkennen dit.



De rechter bepaalde vorige week dat het overgebleven geld moet worden gestort in een fonds dat wordt beheerd door de advocaat van Bobbitt. De huiszoeking is onderdeel van het gerechtelijk onderzoek naar wat er met de donaties is gebeurd. Vooralsnog is niemand aangeklaagd. Het bedrijf GoFundMe dat de crowdfunding organiseerde, maakt zich sterk dat Bobbitt het gehele bedrag waar hij recht op heeft krijgt uitgekeerd.