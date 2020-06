BMW gaat duizenden banen schrappen: “Herstructureringen in België absoluut niet aan de orde” ADN

19 juni 2020

11u54

Bron: Belga 7 De Duitse automaker BMW gaat in totaal 6.000 banen schrappen, maar zal daarbij gedwongen ontslagen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Daarover heeft de onderneming een deal gesloten met de ondernemingsraad. De ingreep zal geen impact hebben op België en Luxemburg, benadrukt Jeroen Lissens, woordvoerder van BMW Belux, in een reactie aan Belga. Het is bij BMW de grootste ingreep in het personeelsbestand sinds 2009.

Er is een pakket maatregelen afgesproken, waaronder het naar voren halen van vervroegd pensioen door een financiële bijdrage uit ontslagvergoedingen, het verkleinen van het aantal uren in contracten en het opnemen van extra vakantiedagen in ruil voor loon. Ook worden bepaalde vacatures niet meer ingevuld. BMW zal blijven investeren in opleidingen en garandeert dat er dit jaar en volgend jaar 1.200 stagiairs zullen werken.

Bij BWM werken momenteel ongeveer 126.000 mensen. Meestal verlaten per jaar ongeveer 5.000 mensen het bedrijf. Daarvan gaat de helft met pensioen. BMW lijdt net zoals de rest van de autosector onder stevig ingezakte verkopen vanwege de coronacrisis en waarschuwde eerder al dat er rekening moet worden gehouden met een zwaar tweede kwartaal. Die verslagperiode loopt tot eind deze maand.



Voor BMW in België zou de ingreep geen gevolgen hebben. De woordvoerder benadrukt dat de autobouwer het in België juist zeer goed doet en er, ondanks de coronacrisis, in aantal bestellingen tot dusver dit jaar zelfs een lichte voorsprong heeft ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Herstructureringen in ons land zijn volgens Lissens dan ook absoluut niet aan de orde.

