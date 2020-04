Bluswerken in radioactief gebied Tsjernobyl nog steeds aan de gang ADN

06 april 2020

11u02

Bron: Belga 5 In Oekraïne blijven de bluswerken in de zogenaamde ‘vervreemdingszone’ rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok, voortduren. Er staat nog zowat 25 hectare bos in brand.

Tegen de brand vechten in totaal 140 brandweerlui met twee blusvliegtuigen en een helikopter. Naast de 25 hectare in de vervreemdingszone, staat ook nog ongeveer 100 hectare bos in brand buiten het radioactieve gebied.

Zondag meldde het hoofd van de ecologische inspectie, Egor Firsov, nog dat de radioactiviteit in de vervreemdingszone fors boven de normale waarden ligt. De rampenbestrijdingsdienst verzekert echter dat de radioactieve achtergrondstraling in het gebied rond de hoofdstad Kiev - op ongeveer 95 kilometer van Tsjernobyl - normaal blijft.