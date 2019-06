Blunder: Nederlandse justitie stuurt vermoorde Humeyra brief over contactverbod dader Victor Schildkamp

07 juni 2019

13u24

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de in december 2018 vermoorde Rotterdamse tiener Humeyra deze week nog een brief gestuurd. Extra pijnlijk is dat uit de brief blijkt dat het contactverbod van Bekir E. – de man die Humeyra doodschoot - van kracht blijft. Het Openbaar Ministerie betreurt de fout ten zeerste.

De brief aan Humeyra plofte eerder deze week op de mat bij haar ouders. Zij woonde als enige van de vijf kinderen nog thuis. De brief is geschreven door een medewerker van slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie, namens de officier van justitie. In het begin van de brief staat ook ‘ik ben de officier van justitie’.



De brief gaat over een eerdere straf die moordverdachte Bekir E. kreeg toen hij het meisje nog stalkte en bedreigde. Bekir E. kreeg in augustus 2018 zes weken cel waarvan drie voorwaardelijk en mocht op geen enkele manier contact opnemen met Humeyra en haar zussen. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. De officier van justitie schrijft nu ‘aan Humeyra ‘ dat het hoger beroep is ingetrokken en dat Bekir op geen enkele wijze contact met Humeyra mag opnemen. Ook staat in de brief dat Humeyra een schadevergoeding van 750 euro tegemoet kan zien.



Haar zussen vonden de brief in de bus bij hun ouders. De dagtekening is 3 juni 2019, bijna zes maanden nadat Humeyra’s stalker Bekir E. haar op klaarlichte dag op haar school in Rotterdam doodschoot. Humeyra (16) werd al een jaar lastig gevallen en bedreigd door de man met wie ze een korte affaire had. Ze verbrak het contact nadat ze zijn ware leeftijd (toen 30, nu 32) had ontdekt.

Bekir E. liet het meisje daarna bijna niet meer met rust. Hij stalkte en bedreigde haar zodanig dat ze zonder begeleiding de straat niet meer opging. Uiteindelijk werd Bekir dus een straf opgelegd, waartegen hij bezwaar maakte. De familie klopte vele malen aan bij politie en justitie voor hulp, maar die kwam in hun ogen onvoldoende. Bekir E. schoot de Rotterdamse tiener dood op het Designcollege in Rotterdam-West op 18 december 2018. Haar vader stond aan de andere kant van de school te wachten om haar op te halen.

De brief aan Humeyra is daarom extra pijnlijk. Het staat in de ogen van Humeyra’s familie symbool voor de missers die justitie heeft gemaakt en waar de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek naar doet.

Familie uitgenodigd

Het Openbaar Ministerie noemt de brief aan Humeyra “uiterst pijnlijk” en zegt in een verklaring aan deze site: “Deze week is tot onze grote spijt door het Openbaar Ministerie een slachtofferbrief verstuurd geadresseerd aan Humeyra. Met een slachtofferbrief wordt een slachtoffer van een misdrijf door het Openbaar Ministerie op de hoogte gehouden van de stand van zaken van een strafrechtelijk traject. Wij houden slachtoffers in strafzaken altijd op de hoogte van ontwikkelingen in hun zaak. Dit doet het Openbaar Ministerie middels slachtoffergesprekken, telefonisch contact en met dit type brief.”

“In dit geval is de brief ten onrechte verstuurd aan het slachtoffer in plaats van de nabestaanden, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Het ontvangen van de brief moet uitermate pijnlijk zijn voor de familie van Humeyra. Het Openbaar Ministerie betreurt dit ten zeerste. De familie van Humeyra heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en de officier van justitie die de zaak behandelt, om de gang van zaken te bespreken.”

Grafsteen

Humeyra woonde nog bij haar ouders. Die reizen binnenkort naar Turkije om een steen op het graf van het daar begraven meisje te plaatsen. Hoewel ze in Nederland is geboren en getogen, ligt ze begraven in de plaats waar haar ouders vandaan komen.

Maandag 17 juni dient de zaak tegen Bekir E. weer voor de Rotterdamse rechtbank. Het gaat dan om een nog niet-inhoudelijke zitting.