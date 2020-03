Bloomberg zet presidentscampagne van 450 miljoen dollar stop en steunt Joe Biden ADN

04 maart 2020

16u27 8 Miljardair Michael Bloomberg (78) zet zijn campagne voor het presidentschap stop en steunt Joe Biden. Dat heeft de vroegere burgemeester van New York zelf bekendgemaakt na tegenvallende resultaten op ‘Super Tuesday’ vandaag.

Voor Michael Bloomberg mag het duidelijk zijn dat je zelfs met honderden miljoenen - hij spendeerde tot nu toe maar liefst 450 miljoen dollar (zo’n 404 miljoen euro) aan advertenties - geen presidentskandidatuur kan kopen.

Tegenvallende resultaten

Bloomberg ontgoochelde vannacht in de race naar de nominatie van zijn partij. Hij kon bij de Democratische voorverkiezingsronde in veertien staten geen enkele winnen en scoorde enkel in het kleine overzeese gebiedsdeel Amerikaans Samoa. Al snel werd duidelijk dat hij de Democratische nominatie zo goed als mocht vergeten.



Lees ook: Biden toont zich met stevige comeback de koning van Super Tuesday, Sanders denkt nog niet aan opgeven

Drie maanden geleden stapte ik in de race naar het presidentschap om Donald Trump te verslaan. Vandaag stap ik om dezelfde reden uit de race: om Donald Trump te verslaan Michael Bloomberg

Trump

Nu besluit hij dus, zoals verwacht, de handdoek in de ring te gooien wat zijn ambities voor het Witte Huis betreft. De miljardair schaart zich net als eerdere opgevers Amy Klobuchar en Pete Buttigieg achter voormalig vicepresident Joe Biden.

“Drie maanden geleden stapte ik in de race naar het presidentschap om (de Republikeinse president) Donald Trump te verslaan. Vandaag stap ik om dezelfde reden uit de race: om Donald Trump te verslaan. Het is me immers duidelijk dat erin blijven het bereiken van dat doel bemoeilijkt”, zo staat in een schriftelijke verklaring van de miljardair.

Verenigen

“Ik geloof in het gebruik van gegevens om beslissingen te voeden. Na de resultaten van Super Tuesday is het mathematisch vergaren van de nodige afgevaardigden virtueel onmogelijk, en een leefbaar pad naar de nominatie is er niet meer. Maar ik blijf klaar kijken omtrent mijn overheersende doelstelling: winnen bij de presidentsverkiezingen in november. Niet voor mij, maar voor ons land. En terwijl ik niet de Democratische genomineerde zal zijn, zal ik de belangrijkste strijd in mijn leven niet opgeven”, zegt Bloomberg.

“Ik heb altijd geloofd dat het verslaan van Donald Trump start met het verenigen rond de kandidaat met de beste mogelijkheden om dit te doen. Na de verkiezingen van gisteren is het duidelijk dat die kandidaat mijn vriend en geweldige Amerikaan Joe Biden is.”

Duel

De strijd om de nominatie bij de Democraten wordt nu een echt duel. Terwijl Biden vorige week nog uitgeteld leek, is hij sinds vandaag helemaal terug. Bernie Sanders kende een terugval.

Volgens een berekening om 16.30 uur Belgische tijd van het gezaghebbende RealClearPolitics.com heeft Bloomberg in totaal 45 afgevaardigden voor de Democratische Conventie achter zich gekregen, tegen 467 voor koploper Biden en 392 voor senator Bernie Sanders.

Zelfs kandidate Elizabeth Warren stevent Bloomberg voorbij met zes ‘delegates’ meer. Warren kon echter ook nergens potten breken en won zelfs niet in haar thuisstaat Massachusetts, waarvoor ze senator is. Voorlopig wil zij wél doorgaan als kandidaat voor de Democraten. De kans is groot dat ze daarmee vooral Sanders stokken in de wielen steekt.

Sneer

President Donald Trump spotte eerder op de dag nog met de tegenvallende resultaten van Bloomberg. “Verreweg de grootste verliezer vannacht is Mini Mike Bloomberg”, tweette Trump. “Zijn ‘politieke’ consultants hebben hem misleid. Hij ging voor 700 miljoen dollar het schip in en het leverde hem alleen de bijnaam Mini Mike op en de complete vernietiging van zijn reputatie. Goed bezig Mike!”

Ook Warren moest het overigens ontgelden. “Naast Mini Mike was zij de verliezer. Ze kwam niet eens in de buurt van een overwinning in haar thuisstaat Massachusetts. Nu kan ze achterover leunen met haar man en genieten van een koud biertje.”

Lees ook: ANALYSE. “Joe Biden kan niet opboksen tegen Trump. Tenzij corona het tij doet keren” (+)