Bloomberg wil met nieuwe campagne Democratische kandidaat helpen winnen van Trump

06 maart 2020

15u10

Bron: The Hill 0 Michael Bloomberg (78), die recent zelf uit de race naar het Witte Huis stapte, wil een campagne op poten zetten om de Democraten te ondersteunen in ‘swing states’. Dat zijn staten waar er geen duidelijke politieke meerderheid is, en daarom van groot belang zijn voor de kandidaten. Dat berichten de Amerikaanse media.

Wie de kandidaat voor de Democratische partij zal worden, weten we pas nadat de voorverkiezingen zijn beëindigd. Nog tot 7 juni trekken Democraten naar de stembus om de presidentskandidaat die hun voorkeur heeft te verkiezen. Maar of het nu Bernie Sanders of Joe Biden wordt die het tegen de Republikeinse president Donald Trump moet opnemen, de steun van Michael Bloomberg heeft hij alvast.

De voormalige Democratische presidentskandidaat zal een zogenaamde ‘super PAC’ oprichten: een politiek actiecomité dat lobbyt om verkiezingen te beïnvloeden of om een kandidaat voor te trekken.

(Lees verder onder de foto.)

Het comité van Bloomberg zal campagne voeren in de staten Florida, Wisconsin, Arizona, Michigan, Pennsylvania en North-Carolina. Allemaal staten die in 2016 naar president Trump gingen, tijdens de presidentsverkiezingen tegen de Democratische Hillary Clinton. Zo hoopt Bloomberg om Trump toch nog uit het Witte Huis te krijgen.

2.400 personeelsleden

Het personeel van Bloomberg zou al contracten getekend hebben om tot november te werken aan het doel. Dat bevestigt een medewerker van Bloomberg aan de krant USA Today. Op een hoogtepunt in zijn campagne werkten er maar liefst 2.400 mensen voor hem, verspreid over 43 staten. De kandidaat wou geen donaties aannemen, maar zette eigenhandig zo’n 450 miljoen dollar of zo’n 404 miljoen euro in.

Na ontgoochelende resultaten op ‘Super Tuesday’, gooide Bloomberg afgelopen woensdag de handdoek in de ring en kondigde hij aan dat hij achter de Democraat Joe Biden staat.

