Bloomberg verpulvert record: “Nog nooit gaf presidentskandidaat zo veel uit” KVDS

21 februari 2020

21u06

Bron: Belga 0 Met al bijna 365 miljoen dollar aan traditionele campagnespots om zijn kandidatuur voor het Witte Huis te ondersteunen heeft miljardair Michael Bloomberg een record gebroken. Hij investeerde nu al meer dan wat de vorige recordhouder Barack Obama in 2012 in heel zijn campagne stak. Dat heeft Advertising Analytics becijferd.

Bloomberg startte zijn campagne minder dan vier maand geleden en de vroegere burgemeester van New York is nu al de "kandidaat die het meeste ooit heeft uitgegeven", zegt het in reclame-uitgaven gespecialiseerde bedrijf.

Obama

De man was vorig jaar de negende rijkste mens ter wereld en spreekt zijn persoonlijk fortuin van zowat 60 miljard dollar aan om zijn campagne te financieren. Aan spotjes op radio en televisie heeft hij al 364,3 miljoen dollar besteed, waarmee hij het record van Obama in 2012 breekt. Dat was 338,3 miljoen dollar.





Het bedrag houdt wel geen rekening met uitgaven voor campagnes op het internet, bijvoorbeeld op YouTube, Facebook en Google. Op YouTube valt er sowieso niet veel meer te rapen. Eerder raakte immers bekend dat president Trump alle advertentieruimte op het videoplatform had opgekocht op verkiezingsdag en enkele cruciale dagen daarvoor.

LEES OOK ons portret van Michael Bloomberg.

BEKIJK OOK: