Bloomberg trollt president met gigantische reclameborden: “Donald Trump eet aangebrande biefstuk” Bob van Huet

23 februari 2020

14u45

Bron: AD.nl 0 ‘Donald Trump ging failliet met een casino’. Of ‘Donald Trump speelt vals met golfen’. Of ‘Donald Trump eet verbrande biefstuk’. Niet echt relevante politieke boodschappen die je zou verwachten in een verkiezingscampagne voor het presidentschap. Maar Mike Bloomberg zet ze overal neer en betaalt daar miljoenen voor.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er een trol van formaat bijgekregen. Mede-miljardair en stadgenoot Mike Bloomberg heeft het westen van de Verenigde Staten deze week ongeveer laten behangen met snerende reclameborden. Die ‘bill board’-campagne alleen al zou de New Yorker vier miljoen dollar kosten.

Bloomberg’s massive Vegas Strip ad campaign is impossible to miss pic.twitter.com/WZMub4bBfg Marc Caputo(@ MarcACaputo) link

TV, radio, internet

Bloomberg stak ook al honderden miljoenen in bijtende campagnevideo’s en radiospots waarin hij onder andere de draak steekt met het zelfbeeld van de Amerikaanse president. Met bijna 365 miljoen dollar aan zulke traditionele campagnespots verpulverde Bloomberg het record.



Dat bedrag houdt overigens geen rekening met uitgaven voor campagnes op het internet, bijvoorbeeld op YouTube, Facebook en Google. Zo spendeerde hij de afgelopen twee weken elke dag meer dan een miljoen dollar aan Facebookadvertenties, en zocht hij daarbij ook al toevlucht bij online influencers en memes. Twitter heeft intussen ook 70 accounts geblokkeerd die betaald werden door de campagne van de Democratische presidentskandidaat.

En nu dus ook reclameborden

De reclameborden zijn daar nu bijgekomen. Het liefst huurt Bloomberg ze in de buurt van hotels van Donald Trump of op plekken waar de president later deze week zijn fans gaat toespreken. De boodschappen zijn voor de een lollig maar voor de ander nogal kinderachtig en te persoonlijk, eigenlijk zoals Trump zelf ook opponenten mag bestoken op Twitter. De president pest Bloomberg - die hij steevast wegzet als 'Mini Mike’ - graag over zijn postuur.

Lees ook: Ons portret van Michael Bloomberg (+)

Trump had a rally in Phoenix this week. We made sure there was a nice gift waiting for him! 😍 pic.twitter.com/a8juK5ATIM Team Bloomberg(@ Mike2020) link

Steak

Trump wordt door Bloomberg nu dus vol op de korrel genomen: omdat hij vals zou spelen met golf (ze golfden vroeger overigens regelmatig samen), omdat hij inderdaad diverse faillissementen op zijn naam heeft en omdat hij aangebrande steak, liefst overgoten met ketchup, lekker vindt. Dat laatste klopt ook, maar leidde vooral tot averechtse reacties, tégen Bloomberg.

Uit onderzoek zou blijken dat de meeste Amerikanen hun steak liefst eten zoals Trump. Dat Bloomburg zijn vlees liever ‘rare’ (niet doorbakken) nuttigt, zoals de reclametekst stelt, zou iets zeggen over hoe ver hij afstaat van de gewone man, benadrukken stemmen uit het Trump-kamp. ‘Nou en, hij houdt van fast food en schept extra ijs op. Trumps manieren zijn wel de laatste van een ieders zorgen', aldus een commentaar in het conservatieve weekblad Washington Examiner.

Bal misgeslagen?

Gerry Frenze, een ondernemer die dit weekend in Las Vagas was, bleek ook niet onder de indruk van Bloombers campagne. “Zoveel mensen spelen vals met golf, en het zal wel zo zijn dat hij het ook doet. Maar het bevalt me helemaal niet dat Bloomberg denkt dat hij zich zo in het Witte Huis kan inkopen”. Volgens Sean Hannity, sterpresentator van Fox News en grootste mediavriend van Donald Trump wordt Bloomberg zelf een oor aangenaaid doordat zijn peperdure campagnestrategen de bal volledig mis zouden slaan met deze reclameborden.

Terwijl Bloomberg nog genoeg werk heeft met medekandidaten in het Democratische kamp – die niets van de miljardair moeten hebben – zijn de handschoenen nu dus wel uitgegaan wat betreft het boksen met Donald Trump. Bloomberg heeft al 417 miljoen dollar uitgegeven aan vooral anti-Trump publiciteit. Of dat het gewenste effect heeft, is nog maar zeer de vraag. Het werkt in ieder geval wel als een rode lap op Trumpfans. Een verkiezingskantoor van Bloomberg werd vorige week beschadigd, meldt Bloombergs website.

Lees ook: “Presidentskandidaat Bloomberg afgemaakt zoals je zelden ziet op dit niveau” (+)

these new bloomberg billboards are bold. https://t.co/2rHWr4oR9D pic.twitter.com/Q8XU235o0s will(@ fuckmarrywill) link