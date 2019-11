Bloomberg treedt terug als speciaal VN-gezant voor het klimaat IB

26 november 2019

01u29

Bron: Belga 0 Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg treedt terug als speciaal gezant voor het klimaat van de Verenigde Naties. Een VN-woordvoerder meldt vandaag in New York dat Bloomberg VN-secretaris-generaal António Guterres daarover in een brief op 11 november heeft geïnformeerd.

Bloomberg maakte zondag officieel bekend dat hij in de race voor het Witte Huis stapt. Hij wil het volgend jaar in november opnemen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, die hij "een existentiële bedreiging voor de VS en haar waarden" noemde.

Guterres had Bloomberg pas vorig jaar in maart benoemd tot speciaal VN-gezant voor het klimaat.