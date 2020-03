Bloomberg stopte bijna een miljard in verkiezingscampagne kv

21 maart 2020

02u32

Bron: Belga 0 De vroegere burgemeester van New York en multimiljardair Michael Bloomberg investeerde een recordbedrag van 935 miljoen dollar in zijn poging de Democratische voorverkiezingen te winnen. Dat blijkt uit gegevens die hij opgaf aan de Federale Verkiezingscommissie.

Bloomberg kondigde op 24 november aan een gooi te doen naar de Democratische presidentsnominatie. Uit eigen zak stopte hij honderden miljoenen in dure tv-spotjes en het opzetten van campagnes in 43 staten, maar sloeg er niet in Democratische kiezers te overtuigen dat hij de beste keuze was om president Donald Trump in november te verslaan.

Na een teleurstellend resultaat op Super Tuesday, met voorverkiezingen in veertien staten, trok Bloomberg zich op 4 maart terug en sprak hij zijn steun uit voor ex-vicepresident Joe Biden, die momenteel aan kop gaat in de Democratische voorverkiezingen.



De donaties van Bloomberg aan zijn eigen campagne verbreken het oude record uit 2008. Toen wist oud-president Barack Obama 748 miljoen los te peuteren bij donoren voor zijn poging om het Witte Huis te halen.