Bloomberg stapt nu echt de Democratische verkiezingsrace in en mag morgen eerste keer meedoen aan debat TT

18 februari 2020

12u16

Bron: Reuters, ANP 4 De voormalige burgemeester van New York en multimiljardair Michael Bloomberg is toegelaten tot het debat tussen Democratische presidentskandidaten morgen. Daarmee zet Bloomberg na de miljoenen die hij al spendeerde aan advertenties, een volgende stap in zijn uitgekiende plan om de Democratishce kandidaat te worden.

Bloomberg deed de afgelopen weken niet mee aan de eerste twee voorverkiezingen, in de staten Iowa en New Hampshire. Ook de komende twee weken staat de New Yorker niet op de stembiljetten in Nevada en South Carolina, waar de volgende voorverkiezingen plaatsvinden. Nu zaterdag staat Nevada op het programma, de zaterdag erna South Carolina.

Pas op 3 maart, op Super Tuesday, zal Bloomberg meedoen aan de voorverkiezingen die die dag in veertien staten tegelijk worden georganiseerd. Hij hoopt dat er tegen dan nog geen echte frontrunner uit de eerste verkiezingen naar voren is gekomen, en dat hij uiteindelijk de consensuskandidaat kan worden.

Miljoenen

De 78-jarige Bloomberg spendeerde de afgelopen weken en maanden al tientallen miljoenen aan advertenties en tv-spotjes. Op Facebook gaf hij de laatste weken tot een miljoen dollar per dag uit, meer dan Donald Trump. Met het Democratische debat van morgen in Nevada, het eerste waar Bloomberg aan mee mag doen, hoopt hij nu ook inhoudelijk echt in de race te kunnen stappen. Volgens zijn campagneteam wil hij graag laten zien dat hij “de beste kandidaat is om Donald Trump te verslaan”.

Bloomberg werd tot het debat toegelaten omdat hij vanmorgen voor de vierde keer meer dan tien procent haalde in een erkende peiling. In die nationale peiling van NPR/PBS NewsHour/Marist haalde Bloomberg 19 procent, waarmee hij wel nog ver achter Bernie Sanders (31 procent) staat. Joe Biden, lang de favoriet onder de kandidaten, zakte weg naar de derde plaats met 15 procent.

‘Stop and frisk’

Waarnemers verwachten dat Bloomberg tijdens het debat meteen zal worden aangevallen voor de zogenaamde ‘stop and frisk’-praktijken door de New Yorkse politie toen Bloomberg er burgemeester was (van 2002 tot 2013).

Daarbij werden burgers op straat tegengehouden, ondervraagd en gefouilleerd wegens verdachte gedragingen, maar volgens critici heeft het systeem tot willekeur en discriminatie geleid.

Op het hoogtepunt van de praktijk in 2011 werden er 685.724 personen tegengehouden in New York. Tot 90 procent van hen was een Afro-Amerikaan of Latino, terwijl zij maar 55 procent van de bevolking uitmaken. Bloomberg heeft zich eerder al voor de praktijk geëxcuseerd.

Ook Sanders, Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar en Pete Buttigieg nemen morgen deel aan het debat.