Bloomberg: "Brexit is domste wat een land ooit deed, na de verkiezing van Trump"

Bron: The Guardian 4 AFP De ex-burgemeester van New York en miljardair Michael Bloomberg (75) nam geen blad voor de mond in Boston. Hij zei dat de keuze voor de brexit "het domste was dat een land ooit deed". Na de verkiezing van Trump dan, voegde hij eraan toe.

Ceo Michael Bloomberg opende gisteren nog het Europese hoofdkwartier van zijn firma in de Londense City. Twee gebouwen op 1,3 hectare die meer dan 1,1 miljard euro kostten. Of hij die nu nog daar zou neerpoten, na de wens van de Britten om uit de EU te stappen, betwijfelt hij. Bloomberg zei dat eerder op een technologiecongres in Boston, twee weken geleden. Hij begreep, zo zei hij daar, echt niet "waarom een land dat zo goed bezig was alles op het spel wilde zetten".

"Mijn ex is een Britse en mijn dochters hebben ook Britse paspoorten", zei hij. "Dus we houden van Engeland, de vader van ons land, zou ik het noemen. Maar wat ze nu doen, is niet goed. En het zal een heel moeilijke en pijnlijke uitstap worden. Want als de Britten er geen hoge prijs voor betalen, zal iedereen uit de EU willen stappen." Bloomberg sluit "een deal die zo goed is als die ze hadden" dan ook uit. "Ik zei eerder al dat het de domste beslissing van een land ooit was, maar wij hebben ze daarna ge-Trumpt", zei hij schalks in Boston. Hij herhaalde dat ook nog eens maandag in Frankrijk.

Bloomberg stelt in het Verenigd Koninkrijk 4.000 mensen te werk en wereldwijd 20.000. Hij beweert dat een klein deel van zijn personeel niet gelukkig is met de keuze voor Londen als Europees hoofdkwartier en dat er ook in New York onvrede heerst, wegens de houding van beide landen ten opzichte van immigranten. "Het algemene gevoel is dat de VS niet langer dat open, gastvrije land is. Velen willen er niet meer heen, en hetzelfde gebeurt nu in het VK door de brexit."