Blokker en Intertoys halen 'Gay pruik' uit de rekken na bakken kritiek Redactie

26 juli 2018

16u33

Bron: AD.nl 3 Blokker en Intertoys hebben een stortvloed van kritiek over zich heen gekregen vanwege de verkoop van een 'gay pruik'. 'De Nederlandse winkelketens hebben de feestpruik inmiddels uit het assortiment van hun webwinkels verwijderd.

Op sociale media regent het verontwaardigde reacties. "Het is een treurig stereotype", beklaagt belangenorganisatie COC zich. "Net zo min als vrouwen, joodse mensen of gekleurde mensen, zien homo’s er allemaal hetzelfde uit. Dat je dat anno 2018 nog moet uitleggen is triest", vindt voorzitter Tanja Ineke. De club heeft de winkelketens gevraagd de advertenties offline te halen en de pruiken niet meer te verkopen. Ook veel klanten lieten van zich horen.

Yo @blokker ??? Wie bij jullie dacht dat dit een goed idee was? Een foto die is geplaatst door null (@sylvanasimons) op 26 jul 2018 om 11:25 CEST

HUUUUUH wat? Wat heeft dit te betekenen, er zijn alleen maar blonde mannelijk gays met een Justin Bieber kapsel? Of als je dit kapsel hebt val je ineens op mannen? ben in de war (also hoi @Intertoys @Blokker aanpassing zeer gewaardeerd xoxo) Monica 🏳️‍🌈(@ handpalmen) link

Blokker heeft intussen maatregelen genomen: de advertentie is offline gehaald en de verkoop is gestaakt. "We betreuren dat de pruik op onze website is aangeboden. We krijgen zo'n 200.000 nieuwe artikelen binnen via onze leveranciers. In dit geval is de benaming rechtstreeks overgenomen van de leverancier van feestartikelen. We proberen te screenen op kwetsende woorden, maar deze is er helaas doorheen geglipt", verontschuldigt een Blokker-woordvoerder zich in een reactie van de winkelketen.

"Negerpruik"

De gay pruik blijkt niet het enige stereotypische feestartikel te zijn. Op de site werd ook een Jamaicaanse pruik aangeboden met de omschrijving 'negerpruik voor heren'. "Van hetzelfde laken een pak", vult de woordvoerder aan. "Ook die benaming is hoogst ongelukkig gekozen en passen we aan."

Een medewerker van Intertoys, de speelgoedtak van Blokker Holding, twitterde in een reactie op een klacht dat het bedrijf ‘een melding’ had gekregen. "Er is iets misgegaan met het controleren. We zijn hard bezig de pruik offline te krijgen", aldus een medewerker van de klantenservice van Intertoys. Ook daar is de pruik inmiddels niet meer te verkrijgen.

Ondanks alle commotie is de pruik bij verschillende webwinkels nog gewoon leverbaar, zoals bij Beslist.nl. Daar heet dezelfde pruik 'Prince Charming pruik blond' maar ook 'Gay pruik blond'.

Er is hier iets mis gegaan met het controleren van de producten van onze verkooppartners, Kimberly. Sorry hiervoor. Wij zijn hard bezig om de pruik zo snel mogelijk offline te krijgen. Nogmaals, sorry, sorry, sorry! ^Joris Intertoys(@ Intertoys) link

Gaat alles goed @blokker? pic.twitter.com/lTuoFQdrl5 ɪʀᴍᴀ ᴡᴏʀᴍɢᴀᴛ(@ Cherryzard) link