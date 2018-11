Blokkades tegen te hoge brandstofprijzen in Frankrijk houden aan TMA

19 november 2018

10u15

Bron: ANP 2 In Frankrijk wordt voor de derde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen een verhoging van de brandstofprijzen. De in gele hesjes gestoken betogers hebben in verscheidene plaatsen in het land de toegang tot opslagplaatsen van brandstof geblokkeerd.

De groep Total meldt dat twee Franse depots zijn geblokkeerd, in Vern bij Rennes en Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). De raffinaderijen van de groep zijn nog niet getroffen.

Op verschillende plaatsen in het land ondervindt het verkeer hinder van de protesten. In Calais staan zo filterblokkades op de A16, wat tot vertragingen leidt over verschillende kilometer. In Auvergne-Rhône-Alpes staan de “gele hesjes” aan het tolstation van Limas op de A6, wat kilometerslange files veroorzaakt. Ook is er verkeershinder op de A6 ten zuiden van Chalon-sur-Saône, op de A7 in Orange, Avignon en Bollène.

De protesten tegen de hoge brandstofprijzen worden vooral via sociale media georganiseerd. Op de eerste grote actiedag afgelopen zaterdag deden naar schatting 300.000 mensen op circa 2.000 verschillende plaatsen aan acties mee. Er is opgeroepen om zaterdag 24 november weer een grote actiedag te houden.

1 dode en ruim 400 gewonden

De protesten van het voorbije weekend verliepen helaas niet zonder slag of stoot. In het departement Savoie is zaterdagochtend een vrouwelijke demonstrant omgekomen. Een vrouw die met haar dochter onderweg was naar de dokter, raakte in paniek toen demonstranten op haar auto begonnen te kloppen. De vrouw reed op de ‘gele hesjes’ in en raakte daarbij een 63-jarige vrouw, die overleed. Elders vielen nog 409 gewonden, van wie 14 er erg aan toe waren.

De ordetroepen pakten 282 mensen op voor rebellie of omdat ze de blokkades van manifestanten probeerden te doorbreken.

