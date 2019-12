Bloesems in Moskou al in bloei door zachte winter kv

18 december 2019

22u07

Bron: Belga, Reuters 0 Moskou heeft vandaag een nieuw warmterecord opgetekend. Er ligt zelfs geen sneeuw, wat zeer ongebruikelijk is voor deze periode van het jaar.

Een meteorologisch station ten noorden van Moskou tekende vandaag 5,4 graden Celsius op. Het is van 1886 geleden dat het in Moskou warmer was 5,3 graden Celsius. De normale luchttemperatuur voor vandaag zou normaal gezien -6,2 graden bedragen.

In december is de Russische hoofdstad normaal bedekt met een sneeuwtapijt. Dit jaar waren er enkel wolken en geen sneeuw. De meteorologische diensten voorspellen dat het zelfs nog warmer kan worden.



In de Apotheektuin van de Staatsuniversiteit van Moskou staan de sneeuwklokjes en rhododendrons al in bloei. “De planten werden misleid door het warme weer en hebben beslist dat het al lente is”, vertelt hoofdtuinier Anton Dubenyuk. “Deze bloemen zullen zeker niet overleven wanneer de koude begint, dus er zullen geen lentebloesems zijn.”

