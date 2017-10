Bloemenschoenen van Nederlandse vicepremier stelen de show Marjolein Groenendijk

Na de langste formatie ooit bij de noorderburen, legde de nieuwe Nederlandse regering Rutte III gisteren eindelijk de eed af bij koning Willem-Alexander. Daarna was het tijd voor de traditionele foto op het bordes, waar kersvers vicepremier Hugo de Jonge van de christendemocratische CDA de show stal met zijn opvallende bloemenschoenen. Ze vielen gigantisch op tussen de kleurloze keuzes van de rest van de ministersploeg. De Jonge, net als alle andere ministers - premier Mark Rutte uitgezonderd - een nieuwkomer, is fan van het schoenenmerk Mascolori uit Rotterdam. Oprichter Jochem Grund is wat blij met de gratis reclame.

Hij noemt De Jonge, die wethouder (schepen) in de Maasstad was, zelfs een 'Mascolorist'. Ook in de formatie droeg De Jonge al opvallende Mascolori-schoenen met een reptielenprint, wat de persfotografen ook al was opgevallen.

Mascolori De 'bordesschoenen' van vicepremier Hugo de Jonge, Nederlands minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

"Het enige wat ik doe aan reclame is bekende artiesten sponsoren", zegt Grund aan onze collega's van AD.nl. Een van hen is Triggerfinger-zanger Ruben Block. "Ik had nooit gedacht dat politici een boegbeeld konden worden. Net als Hugo de Jonge worden wij ook landelijk. Op 18 november openen we een tweede winkel in Amsterdam. Het heeft zo moeten zijn."

"Vrolijke schoenen voor een vrolijke dag"

Hugo de Jonge zelf ligt niet wakker van de ophef over zijn schoenenkeuze. "Ik heb altijd vrolijke schoenen aan en dit is een vrolijke dag", zei hij in een uitzending van de NOS over de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

Volgens critici waren de schoenen die hij aanhad bij de bordesscène niet echt geschikt voor een plechtige gebeurtenis in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Maar De Jonge ziet geen probleem. "Er is geen reden om somber en saai door het leven te gaan."

ANP Ook tijdens de formatie kwam de Jonge in opvallend schoeisel naar de onderhandelingen.

ANP Hugo de Jonge komt na de eedaflegging aan bij zijn ministerie van Volksgezondheid.