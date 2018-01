Bloedstollend moment: agente filmt hoe inbreker wapen op haar richt Sven Van Malderen

18u31

Bron: The Independent 0

Een agente heeft met haar bodycam het bloedstollende moment gefilmd waarop een jonge inbreker in de Britse stad Stourbridge een pistool op haar richtte. De dader ging ervandoor, maar met de hulp van onder meer een taxichauffeur kreeg ze hem twee uur later toch nog te pakken. Ook die interventie is op de bovenstaande beelden te zien.

Tussendoor had ze ook nog een kompaan van Reece Lones uitgeschakeld met haar taser. Het wapen bleek uiteindelijk vals te zijn, de jonge crimineel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden.

"Ik verschoot me een bult, ik was op straat nooit eerder met een wapen in contact gekomen", aldus Jemma Follows. "Op het moment zelf hield ik met alle scenario's rekening. Zou ik werkelijk neergeschoten worden? Ik dacht er niet eens aan dat het om een vals exemplaar zou kunnen gaan. Gelukkig komen we zo'n interventies niet al te vaak tegen. Ik mag niet te zelfzeker worden, dit was een goede wake-upcall."

Rv