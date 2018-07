Bloedmooi, steenrijk, maar doodongelukkig: zo tragisch was het leven van Annabelle Neilson (49) KVDS

Bron: NY Times, The Sun, Daily Mail 0 Ze leek het allemaal te hebben om het te maken in het leven. Annabelle Neilson (49) kwam uit een vooraanstaand gezin dat verre familie was van de Britse koningin Elisabeth, was steenrijk door haar afkomst en haar huwelijk met een telg van een bekende bankiersdynastie en mocht door haar modellenwerk sterren als Kate Moss en Naomi Campbell tot haar vriendinnen rekenen. Maar haar wilde leven van exclusieve feestjes, drugs en avontuur werd ook getekend door drama, verlies en dood. En dat deed haar afglijden tot in de diepste dalen. Tot ze vorige week op haar 49ste stierf, alleen in haar landhuis van 3,5 miljoen in Chelsea.

“We hebben het nieuws gekregen dat mijn zus Annabelle overleden is aan een hartaanval in haar huis afgelopen donderdag”, zei Millie Neilson dinsdag in een mededeling. “Mijn ouders en ik zijn geschokt en kapot. Ze was pas terug uit Spanje en had nog zo veel plannen.”

Koningshuis

Annabelle en haar oudere zus Millie waren erg close en groeiden samen op in een vooraanstaand en welgesteld gezin. Vader Max was een rijke vastgoedadviseur, moeder Elizabeth een gerenommeerd interieurontwerpster. Ze hadden een luxueus landgoed in Oxford en een pied-à-terre in Londen. Er was zelfs een link met het koningshuis. Haar oma was een achternicht van wijlen de Queen Mother. Daardoor kwam het gezin tot in de hoogste kringen van de Britse society.





Maar het was niet al goud wat blonk. Annabelle leed aan dyslexie en werd zwaar gepest op school. “Mijn ouders namen me mee naar 40 psychologen tussen mijn vierde en mijn achtste om te weten te komen wat er met me scheelde”, vertelde ze daar ooit over. “Ik praatte met niemand behalve met mijn zus. We hadden een taal die alleen wij verstonden.” (lees hieronder verder)

Haar rebelse karakter kwam aan de oppervlakte toen ze op haar 16de besloot om zonder diploma van school af te gaan. Ze zat toen op de exclusieve Lady Eden’s School in West Londen. Annabelle trok naar Australië, waar ze bij vrienden logeerde in Perth. Het was daar dat het drama opnieuw toesloeg. Ze werd het slachtoffer van een gruwelijke aanval door een man, die later werd veroordeeld voor de moord op drie vrouwen.

Aanval

“De aanval duurde twee uur”, vertelde ze in 2015. “Hij bond me vast aan een boom en sloeg me de hele tijd. Ik slaagde erin te ontsnappen, maar had plastische chirurgie nodig omdat mijn gezicht zo verminkt was. Daarna kwam ik in een zware depressie terecht en raakte ik verslaafd aan heroïne. Het liet me toe om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Het was de enige manier om te overleven. Op een manier heeft heroïne mijn leven gered. Zonder zou ik zeker zelfmoord gepleegd hebben.” (lees hieronder verder)

Langzaamaan slaagde ze erin om weer uit het dal te klimmen. Ze zwoer de drugs af en het was op een strand in India dat het geluk haar opeens weer breed toelachte. Ze ontmoette er op haar 19de Nat Rothschild (toen 17), de erfgenaam van steenrijke bankiersfamilie. En hij was meteen weg van haar. “Hij vroeg me een eerste keer om met hem te trouwen een half uur nadat we elkaar voor het eerst gezien hadden. En daarna elke dag die daarop volgde”, vertelde ze daarover.

Het zou uiteindelijk 6 jaar duren eer ze overstag ging. Tot afgrijzen van de ouders van de jongeman vluchtten ze in 1994 samen naar Las Vegas. “Ze kon het niet laten om tijdens feestjes op de eettafel te klimmen in haar mini-jurkje en stiletto’s en te dansen tussen het kristal en het zilver”, aldus een vriend. “De ouders van Nat waarschuwden dat het in tranen zou eindigen. En ze kregen gelijk.”

Explosieve ruzies

Het huwelijk was een mix van wilde feestjes, explosieve ruzies en emotionele verzoeningen. Drie jaar later was het voorbij. Annabelle kreeg een genereuze alimentatie, maar moest in ruil afzien van de naam Rotschield en mocht nooit iets prijsgeven over het huwelijk. (lees hieronder verder)

De periode van haar relatie met Nat was ook de periode dat ze ontwerper Alexander McQueen leerde kennen en bevriend raakte met topmodellen als Kate Moss en Naomi Campbell. McQueen liet haar bij hun eerste ontmoeting al haar kleren uittrekken en ze werd zijn muze. Het was ook bij hem dat ze terecht kon toen haar huwelijk op de klippen liep. “Hij was een forse jongen toen. Mensen die pijn gedaan zijn troepen samen zoals gewonde vogels.”

Annie Tinkerbell – zoals de ontwerper haar noemde – had een slaapkamer in elk van zijn huizen en ze namen samen een hond. Ze hielp McQueen om zijn collectie van de grond te krijgen. “Het was alsof we een getrouwd koppel waren”, vertelde ze over die periode. “Maar dan zonder de seks.”

Huwelijk

Annabelle was ook diegene die het ‘huwelijk’ van McQueen organiseerde met zijn partner George Forsyth. De ceremonie vond plaats op Ibiza in 2000, lang voor het homohuwelijk legaal was in Groot-Brittannië. Bij de genodigden acteur Jude Law, Sadie Frost en Patsy Kensit. Kate Moss was samen met Annabelle een van de bruidsmeisjes. Er werd voor meer dan 20.000 euro aan champagne gedronken. Het feest liep zo uit de hand dat McQueen later nooit meer naar Ibiza wilde terugkeren. (lees hieronder verder)

Annabelle was ook de laatste die de ontwerper levend zag. Hij maakte in 2010 een einde aan zijn leven op 40-jarige leeftijd in een periode dat hij worstelde met een depressie en het overlijden van zijn moeder. De dood van haar enige echte grote liefde hakte zwaar op haar in. “Hij was mijn broer, mijn vriendje, mijn zielsverwant”, zei ze over hem in een interview met de Britse krant The Daily Mail. “Meestal noemden de mensen mij mevrouw McQueen. We sliepen vaak samen. De waarheid is dat ik met niemand ooit gelukkiger ben geweest dan met hem. Hij vroeg me naar het einde toe of ik met hem wilde trouwen. Ik zei nee, maar ik wens nu dat ik ja had gezegd.”

In 2015 sloeg het noodlot opnieuw toe. Ze viel van een paard tijdens het filmen van de Amerikaanse realityreeks ‘Ladies of London’, over het leven van zes glamoureuze Londense vrouwen. Ze brak haar rug en haar bekken en moest lang het bed houden. Maandenlang kon ze niet lopen zonder stok. Na het tweede seizoen van de reeks hield ze het voor bekeken. (lees hieronder verder)

Doel was eigenlijk geweest om promotie te maken voor een reeks kinderboeken die ze geschreven had. De verkoop viel echter tegen en ze kwam in een depressie terecht. “Tinky zei altijd dat ze dacht dat ze vervloekt was”, aldus een vriendin aan The Daily Mail. “Het enige wat ze wilde was succesvol zijn voor iets anders dan gewoon vriendin zijn van bekende mensen. Ze zag het schrijven van boeken voor kinderen over de dyslexie waarmee ze zelf ook had afgerekend, als een manier om die droom in vervulling te doen gaan. Ze vond het vreselijk dat het niet lukte.” (lees hieronder verder)

Volgens vrienden zonderde ze zich het jongste jaar steeds meer af en werd ze een schim van zichzelf. Af en toe ging ze nog eens aan het feest, zoals enkele dagen voor haar dood. Voor het huwelijk van een van haar exen, Lord Edward Spencer-Churchill. Ze poseerde toen met vriendin Kate Moss.

Die laatste was een van de vele celebrity’s die hulde aan Annabelle brachten na haar dood. Moss deelde een foto van toen ze elkaar voor de eerste keer ontmoetten in de jaren 90 met een emoji van een gebroken hart.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis telefoonnummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be