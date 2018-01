Bloedigste jaar ooit in Mexico: meer dan 25.000 moorden TMA

21 januari 2018

14u56

Bron: AFP, Belga 0 In Mexico werden vorig jaar officieel 25.339 moorden geteld. Daarmee gaat 2017 de Mexicaanse geschiedenisboeken in als het bloedigste jaar ooit, sinds het land in 1997 begon met het bijhouden van de telling. Vooral een toename van het drugsgerelateerde geweld draagt bij tot de stijging.

Het gaat om een opvallende stijging in vergelijking met 2016, toen nog 20.545 moorden werden opgetekend, zo blijkt uit de gegevens die werden bekendgemaakt door het secretariaat voor de veiligheid, dat voor de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken werkt.

Het aantal moorden in Mexico heeft de voorbije jaren altijd al hoog gelegen, in de eerste plaats in de staten waar drugskartels actief zijn, zoals Guerrero (zuiden) en Veracruz (oosten). Maar ook staten waar het in het verleden eerder rustig was, zoals Baja California, Colima en Guanajuato, hadden in 2017 met meer geweld te maken.

Experts schrijven de hogere moordcijfers toe aan het opduiken van autonome criminele cellen, die opgericht werden na de arrestatie van kartelleiders. Daarnaast wijzen deskundigen er ook op dat de criminele bendes in Mexico zich ook met andere activiteiten gaan bezighouden, zoals de handel in gestolen brandstoffen, het afpersen van handelaars en mensensmokkel.