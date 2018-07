Bloedigste dag sinds begin van geweld in Nicaragua: 38 doden IVI

10 juli 2018

21u37

Bron: BBC 0 Afgelopen zondag zijn in totaal 38 doden gevallen bij geweld in Nicaragua. Dat maakt het meteen de dodelijkste dag sinds het begin van de crisis in het Centraal-Amerikaanse land. Dat meldt het Nicaraguaanse Centrum voor de Mensenrechten (Cenidh).

Eerder werd gemeld dat het ging om veertien doden, maar de dodentol is nu dus opgelopen naar 38. De slachtoffers zijn gevallen in drie verschillende regio’s. Volgens het Cenidh zijn 31 dodelijke slachtoffers anti-regeringsdemonstranten, vier zijn politieagenten en drie andere slachtoffers zijn gevallen bij pro-regeringsgroeperingen.

Kerken

Pro-regeringsgroeperingen hebben zondag bovendien ingebroken in twee kerken waar demonstranten zich schuilhielden. Daarbij is een bisschop gewond geraakt. De katholieke kerk in Nicaragua is tot hiertoe een bemiddelaar geweest tussen beide kanten, maar na de aanvallen heeft een congres van bischoppen beslist om niet langer deel te nemen aan de gesprekken over de crisis.

300 doden

Sinds het begin van het geweld in april zijn al zeker 300 doden gevallen. Mensen kwamen aanvankelijk de straat op om vredig te protesteren tegen nieuwe sociale wetten die de regering- Ortega wou doorvoeren. Die protesten liepen zodanig uit de hand door politiegeweld dat demonstranten het ontslag van de president begonnen te eisen. Er zijn nu nog dagelijks protestacties die vaak uit de hand lopen. Het geweld tussen ordetroepen en demonstranten wordt ook steeds heviger. Meermaals kennen de demonstraties een dodelijke afloop.