Bloedige nacht in Irak: protest tegen regering eist 17 doden en 865 gewonden tvc

29 oktober 2019

08u48

Bron: Reuters 7 Bij antiregeringsprotesten in de Iraakse stad Kerbala zijn afgelopen nacht zeker veertien mensen om het leven gekomen en er vielen 865 gewonden. Iraakse veiligheidsdiensten zouden het vuur op de demonstranten hebben geopend. Daarnaast overleden gisteren drie anderen aan verwondingen die ze bij eerdere protesten hadden opgelopen. Dat meldt het internationale persbureau Reuters.

Op 1 oktober startte een ongezien protest in Irak. De Irakezen demonstreren tegen corruptie, werkloosheid en gebrekkige overheidsdiensten zoals slechte infrastructuur. Tijdens de eerste week kwamen er volgens een officiële bron 149 mensen om.

Na een pauze van 18 dagen voor de grootste sjiitische pelgrimstocht, werd het protest donderdagavond hervat. Sindsdien kwamen al zeker 91 personen om.

Studenten

De protesten in de hoofdstad Bagdad werden gisteren gesteund door duizenden studenten en scholieren. De politie zette traangas in en soldaten zouden volgens getuigen studenten klappen hebben gegeven met matrakken. Het Ministerie van Defensie veroordeelde de incidenten en zei dat de desbetreffende soldaten niet het hele leger representeren. Het is niet duidelijk of er sancties zullen volgen.