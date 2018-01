Bloedbad in Braziliaanse discotheek: 14 mensen doodgeschoten SVM

27 januari 2018

16u52

Bron: Belga 0 Bij een aanval op een discotheek in het noordoosten van Brazilië zijn minstens veertien mensen gedood. Gewapende mannen vielen de nachtclub in de stad Fortaleza vanochtend binnen en openden het vuur op de gasten. Dat meldt de krant 'Diario do Nordeste' op basis van politiebronnen en wordt bevestigd door de autoriteiten.

Zwaarbewapende mannen, die volgens getuigen in drie auto's arriveerden, stormden het pand binnen en openden het vuur op de aanwezigen.

"We kunnen veertien doden bevestigen, wetende dat sommige mensen nog in een ernstige toestand in het ziekenhuis liggen", zei André Costa, veiligheidssecretaris van de staat Ceara, waarvan Fortaleza de hoofdstad is. Hij preciseerde niet hoeveel mensen gewond raakten.

De meeste slachtoffers waren naar verluidt vrouwen. Zes mensen raakten gewond bij de aanval, onder hen ook een 12-jarige jongen. De politie gaat ervan uit dat de aanval verband houdt met een strijd tussen vijandige drugsbendes. n de Noord-Braziliaanse kustplaats is een territoriumoorlog gaande tussen drugsbendes.

In de Braziliaanse deelstaat Ceará -waar Fortaleza ligt- werden vorig jaar ruim 5.000 misdrijven met dodelijke afloop geregistreerd. Dat was ongeveer de helft meer dan in 2016. Door de begrotingscrisis en besparingen in Brazilië is de veiligheidstoestand in grote delen van het land verslechterd.

