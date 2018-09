Bloed, zweet en boksen met je blote vuisten Patrick van IJzendoorn

14 september 2018

13u55

Bron: de Volkskrant 0

Vuistvechten voor zigeuners? Zeg dat tegen de boksers die hun handschoenen aan de wilgen hangen. Bare-knuckle boxing is hot.

'Bloody hell', klinkt het voor de spiegel van een herentoilet in de Londense O2. Bloedig is het gezicht van Tony 'The ­Tiger' Lafferty zeker. De rossige baard van de Schotse bokser is wat roder dan gebruikelijk en zijn opgezwollen ­linkeroog zit dicht. Op de bandage om zijn hand en pols zitten bloedvlekken van zijn tegenstander. "Mijn vingers zijn in ieder geval niet gebroken", ­constateert hij, tien minuten na zijn zege op de Engelsman Scott McHugh in een zes minuten tellende knokpartij.

En een knokpartij is het letterlijk ­geweest. Het amusementspaleis is deze avond het decor van een oude sport die herleeft: bare-knuckle boxing, oftewel: boksen zonder handschoenen. Lafferty - McHugh is een van de dertien gevechten die de 2.600 aanwezigen in een bijzaal drie uur lang voorbij zien komen. Het is een tak van sport die steeds meer populariteit geniet op het eiland. Er staat een evenement in de Wembley Arena op het programma, televisiezender Vice zendt de gevechten uit en gokkantoor Paddy Power toont interesse.

