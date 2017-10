Blits en vol tatoeages: afstammelinge van Atatürk ziet Turkije de foute kant opgaan en wil dat keren Sven Van Malderen

18u33

Bron: The Times 2 Rv Selin Sogutlugil ziet er niet alleen blits uit met al haar tatoeages, ze droomt ook van een zitje in het Turkse parlement. En dan, zal u denken? Wel, de 47-jarige vrouw is een achterkleindochter van de nonkel van Atatürk. En daarmee is ze een van de laatste nog levende familieleden van de grondlegger van de seculiere republiek Turkije. Opvallend is dat Sogutligil niet kiest voor de CHP, de Republikeinse volkspartij die Atatürk in 1923 zelf oprichtte. "Ze zijn trouw gebleven aan zijn beginselen, maar niet aan zijn ambities", luidt de uitleg. En dus sluit ze zich allicht aan bij de nieuwe centristische partij van Erdogan-tegenstandster Meral Aksener.

Atatürk was twee jaar getrouwd, maar kreeg zelf geen kinderen. De verwantschap liep wel verder via enkele neven en nichten. Meestal verkiezen ze volledige anonimiteit, maar Selin maakte vorig jaar zelf bekend dat ze een bloedband met de allereerste president van Turkije deelt.

Sogutlugil verdient haar brood met poëzie, maar studeert ook nog in het Verenigd Koninkrijk. "Door hier te leven zijn mijn politieke inzichten nog verscherpt", klinkt het in 'The Times'. "Atatürk is mijn ontegensprekelijke held, ik ben er trots op dat ik mezelf familie mag noemen. Maar dat brengt in mijn ogen ook verantwoordelijkheden met zich mee."

In 2019 staan in Turkije verkiezingen op het programma. De vrees bestaat dat Erdogan het parlementaire systeem volledig zal uithollen en alle macht naar zichzelf zal overhevelen. Zijn religieuze retoriek voedt ook de vrouwenhaat. Drie jaar geleden verklaarde hij bijvoorbeeld dat de gelijkheid van mannen en vrouwen onnatuurlijk is. Verschillende dames zijn sindsdien aangevallen omdat ze te uitdagende kledij zouden dragen. In sommige gevallen waren de daders zelfs politieagenten.

Belangrijkste tegenstander

De belangrijkste tegenstander voor Erdogan wordt allicht Meral Aksener. Ze scheurde zich vorig jaar los van de extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging en komt nu met een alternatief op de proppen. De kans is groot dat Sogutlugil zich zal aansluiten bij haar nieuwe centristische partij. "Ze heeft een duidelijke boodschap, ik hoop dat ze veel succes zal hebben", liet ze al optekenen. "Turkije is een belangrijke wereldmacht, met een rijke geschiedenis. Als individu zouden we graag vrij en vredevol in een democratisch land leven."

@tameryilmaz1 Fotoğrafı tablolaştıran Büyük sanatçı; Değerli ve çılgın dost Sn.Tamer Yılmaz'a teşekkürlerimle #authorprofile #pictures #FABRİKA 3,003 Likes, 88 Comments - Selin Sogutlugil (@selin_sogutlugil_official) on Instagram: " @tameryilmaz1 Fotoğrafı tablolaştıran Büyük sanatçı; Değerli ve çılgın dost Sn.Tamer Yılmaz'a..."

Als Sogutlugil het tot in het parlement schopt, zal ze sowieso opvallen. Eerst en vooral met haar tattoos natuurlijk, maar ook door haar geslacht: van de 550 zitjes zijn er op dit moment 82 voorbehouden voor vrouwen. In het kabinet zelf lopen slechts twee dames rond.