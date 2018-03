Blinden en geamputeerden mogen Mount Everest weer op kg

07 maart 2018

16u00

Bron: Belga 0 Het hooggerechtshof van Nepal blokkeert het klimverbod voor blinden en dubbel geamputeerde alpinisten. Sinds vorig jaar werden zulke mensen geweigerd op de hoogste berg ter wereld, maar dat druist in tegen de geest van de Nepalese grondwet, zei een medewerker van justitie woensdag.

De hoogste berg ter wereld vormt met zijn 8.848 meter hoogte een flinke uitdaging voor zelfs ervaren klimmers. Om het aantal ongevallen te beperken, voerde het Nepalese ministerie van Toerisme eind 2017 een verbod in voor blinden en klimmers met geamputeerde ledematen. Het decreet kon rekenen op kritiek van bergbeklimmers, mensenrechtenactivisten en de getroffen doelgroepen.

Een van de tegenstanders was Hari Budha Magar, een veteraan van de Britse Gurkha-eenheid, die beide benen verloor in Afghanistan. Hij plant om als eerste dubbel geamputeerde dit jaar de top van de Mount Everest te bedwingen. De eerste blinde persoon die de berg beklom, is Erik Weihenmayer. Hij bereikte de top in 2001, voor het verbod van kracht werd.