Blinde Thaise vrouw in cel na kritiek op monarchie

LB

13u36

Bron: ANP

EPA De Thaise koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. De wetten rond majesteitsschennis zijn bijzonder streng in Thailand.

Een rechtbank in Bangkok heeft een jonge blinde vrouw tot een celstraf van anderhalf jaar veroordeeld omdat zij een kritische post over de monarchie had gedeeld op Facebook.