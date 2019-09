Blinde man overleeft orkaan Dorian met gehandicapte zoon van 24 op zijn schouders Joeri Vlemings

06 september 2019

08u25

Bron: New York Times 0 Dorian heeft de Bahama’s verlaten maar de gevolgen van de orkaan die er drie dagen lang raasde, zijn dramatisch. De dodentol is inmiddels opgelopen tot 30. Er zijn nog honderden vermisten. De 49-jarige Brent Lowe overleefde de horror wél. Met zijn gehandicapte zoon van 24 op zijn schouders waadde hij door het wassende water naar een veilig onderkomen in zijn buurt.

Lowe was samen met zijn 24-jarige zoon, die aan hersenverlamming lijdt, en met nog twee kinderen en vier volwassenen aan het schuilen in zijn badkamer toen orkaan Dorian hard toesloeg. De zes anderen waren buren wier huizen al verwoest waren. De zoon, die niet kan stappen, lag in de badkuip.

Maar toen moést Lowe zijn huis wel uit, vertelt hij aan de New York Times, omdat het dak was weggeblazen en de woning onder water liep. Lowe - zelf al 11 jaar blind - nam zijn zwaar gehandicapte zoon op zijn schouders. “Het was beangstigend, zo beangstigend”, aldus Lowe over het moment waarop hij de deur uitstapte, het water in. “Ik heb nooit zoiets meegemaakt in mijn leven.”

Na vijf minuten - een eeuwigheid voor hem - bereikte hij het huis van een buur dat nog overeind stond en waar Lowe en zijn zoon veilig waren. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdstad Nassau. Hij moet drie keer per week aan het dialysetoestel. Zijn zoon bleef in Abaco waar Lowes schoonzus voor de man zorgt.

Brent Lowe is nu zelf dakloos. Toch wil hij absoluut terug naar de Abaco-eilanden, waar ook zijn kinderen, broers en zussen wonen. Lowe weet wel niet meteen hoe het nu verder moet. In zijn buurt is “90% van de huizen getroffen”, besluit hij in de New York Times.