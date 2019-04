Blinde man helpt politie om gewapende tieners te overmeesteren LDW

11 april 2019

Een man heeft het afgelopen weekend geholpen om twee gewapende tienerjongens te overmeesteren aan een bank in Texas. Opvallend detail: de man is blind.

Twee politieagenten waren naar de bank gekomen na een telefoontje dat er een schot was gelost. Eenmaal aangekomen, troffen ze twee tieners aan. De tieners beweerden dat ze geen wapens op zak hadden. De agenten fouilleerden het duo en vonden een geladen wapen.

De jongens werden gearresteerd, maar verzetten zich. De blinde Jim Walker hoorde een worsteling en besloot in te grijpen. Opvallend, want de man is blind en kan enkel sillhouetten onderscheiden. Door zijn hulp, konden de tieners worden overmeesterd.