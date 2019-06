Bliksemongeval met Nederlandse militairen: “Instructeurs deden niets verkeerd” Raymond Boere

21 juni 2019

21u22

Bron: AD.nl 2 Oefenen in het bos terwijl er noodweer op komst is. Nadat veertien Nederlandse militairen in opleiding woensdag vlak bij de grens met België werden getroffen door de bliksem vroeg half Nederland zich af hoe de luchtmacht zo stom kon zijn. Toch verwijt kolonel Ben Kamstra zijn instructeurs niets. Hij prijst ze juist om hun levensreddende optreden. “Binnen een minuut hadden ze iedereen gecontroleerd, 112 gebeld en waren ze aan het reanimeren. Deze bliksem zag niemand aankomen.”

Vanmiddag kwam een deel van de getroffen leerlingen en hun ouders naar hun school in het Rotterdamse Hoogvliet om na te praten over de gebeurtenissen van afgelopen woensdag op de voormalige Koningin Wilhelminakazerne in het Nederlandse Ossendrecht. Eén persoon ontbrak; hun zwaargewonde maatje. Hij ligt nog altijd in een Antwerps ziekenhuis.

Protocollen

In de school kregen de leerlingen tekst en uitleg van kolonel Ben Kamstra over hoe dit ongeluk kon gebeuren. Ook de luchtmacht is met stomheid geslagen, vertelde hij de aanwezigen. “We hebben protocollen over hoe om te gaan met wat voor weertype dan ook, sluiten zoveel mogelijk risico’s uit. En toch gebeurt dit. Dan snap ik dat deze ouders en heel Nederland hier vraagtekens bij hebben. Maar die hebben wij zelf ook.’’

Na woensdag is voor Kamstra eens te meer duidelijk dat de natuur zich niet laat sturen. De instructeurs waren volgens hem goed voorbereid op het naderende noodweer. Ze hielden de berichten nauwlettend in de gaten. Pas rond het middaguur zouden ze te maken krijgen met onweersbuien, zagen ze ’s morgens om 07.00 uur toen ze in het bos ontwaakten.

Dat is ook het moment waarop instructeurs de procedures opstartten voor een evacuatie waar niet veel later mee begonnen zou worden. Meer dan drie uur is daar volgens Kamstra normaal gesproken ruim voldoende voor. Getrainde eenheden nemen vaak veel minder tijd. “Maar ze beseften heel goed dat dit een kwetsbare groep is omdat ze nog op school zitten en dat ze dus eerder met de evacuatie moesten beginnen.’’

Razendsnel

Ondertussen oefenden de leerlingen nog één keer het bewaken van een bosperceel. Ze schminkten elkaar en gingen met hun spullen in een rondje liggen om zo het zogenoemde ‘rondom beveiligen’ te trainen. Totdat om precies 08.29 uur die oorverdovende knal klonk. Uit het niets had bliksem een boom geraakt. De jongen die er het dichtst bij lag, bleef bewusteloos liggen. De instructeurs die de groep begeleidden, bedachten zich volgens de kolonel geen moment. Razendsnel gingen ze iedereen controleren, belden ze 112 en begonnen met het reanimeren van de bewusteloze leerling.

De terreinwagens die al bezig waren met evacueren, vervoerden de leerlingen snel naar de poort waar ze werden overgedragen aan ambulances.

Binnen een minuut

Iedereen was met stomheid geslagen. De bliksem sloeg in op een moment dat het niet regende. Er was zelfs nog blauwe lucht tussen de wolken te zien. Kamstra verwijt zijn instructeurs dan ook niets. “Ze hoeven mij absoluut niets uit te leggen. Sterker nog, als ik ergens trots op ben is het dat zij binnen een minuut de hele groep hebben gecontroleerd, 112 belden en begonnen met reanimeren. Daarmee hebben ze ook nog een leven gered.’’

De Titanic kon niet zinken. Overal was aan gedacht. We weten allemaal hoe het is afgelopen

Voor Kamstra staat na deze tragische gebeurtenis vast dat ongelukken zoals deze altijd kunnen gebeuren, zelfs als je een waterdicht systeem bouwt. “De Titanic kon niet zinken. Overal was aan gedacht. We weten allemaal hoe het is afgelopen.’’

De ouders en leerlingen wilden zelf in de pers niet reageren op de gebeurtenissen. De Inspectie Veiligheid en Defensie doet nog onderzoek en komt later met hun bevindingen.