Bliksem treft toeristen in Pools Tatragebergte: 4 doden, ruim 30 gewonden Caspar Naber

22 augustus 2019

19u18

Bron: AD.nl 10 UPDATE Meerdere mensen onder wie toeristen zijn in het Poolse Tatragebergte het slachtoffer geworden van blikseminslagen. Daarbij kwamen volgens de autoriteiten vier mensen om het leven, onder wie een tiener, en raakten ruim 30 gewond.

Het drama voltrok zich op de hellingen van het Giewont (1.894 m), vlakbij het stadje Zakopane in het zuiden van Polen. Op de top van de berg staat een groot ijzeren kruis. Daar sloeg tijdens noodweer de bliksem in. De groep toeristen bevond zich vlakbij het kruis, melden plaatselijke media.

Volgens hen bestond de groep wandelaars uit een man of twintig. In eerste berichten was sprake van drie doden onder wie een 13-jarige jongen voor wie reanimatie niet meer mocht baten. In latere berichtgeving wordt alleen gesproken over een tiental gewonden. Volgens die berichten vielen de dodelijke slachtoffers elders in het Tatra-gebergte.

Woordvoerder Joanna Paździo van de provincie Małopolska deelde tijdens een persconferentie mee dat er vier doden zijn te betreuren door het noodweer. Volgens de reddingshelikopterdienst raakten minstens 30 mensen gewond.