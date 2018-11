Blijvend zeemansgraf voor 44 bemanningsleden: Argentijnse regering sluit berging uit Drie dagen van nationale rouw in Argentinië na vondst onderzeeër JV ADN

18 november 2018

11u18

Bron: DPA, Belga 0 Argentinië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd nadat de Argentijnse onderzeeër die een jaar vermist was vrijdag werd teruggevonden. De Argentijnse president Mauricio Macri bevestigde dat de duikboot gelokaliseerd werd en beloofde "serieuze onderzoeken" om te achterhalen wat er is gebeurd. Een berging komt er niet. “Dat is gewoon niet mogelijk”, zo zei minister van Defensie Oscar Aguad vandaag op de radiozender Mitre.

De duikboot ARA San Juan werd gevonden op een diepte van 907 meter in de Zuid-Atlantische Oceaan, ongeveer 500 kilometer ten oosten van de kust van Argentinië. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Ocean Infinity zei het schip te hebben gevonden in de buurt van waar het op 15 november 2017 het laatst werd gesignaleerd.

Toen de duikboot vorig jaar verdween, werd een grootschalige, internationale zoekactie gestart. Twee weken later werd de hoop om de 44 bemanningsleden levend terug te vinden opgegeven en de speurtocht teruggeschroefd. Vrijdag was Ocean Infinity slechts 48 uur verwijderd van het staken van de zoektocht, toen het plots op een voorwerp stootte op de oceaanbodem. Via een van op afstand bestuurde duikboot werd achterhaald dat het om de vermiste duikboot ging.

"Nu opent een fase van serieus onderzoek om de waarheid te kennen, het is noodzakelijk om onze helden en verwanten te eren en te respecteren, aan wie ik alle kracht toewens om dit moeilijke moment te boven te komen", zei president Macri gisteren in een boodschap aan de Argentijnen.

Waarschijnlijk is nergens in de wereld de technologie voorhanden om een gewicht van 2.300 ton op een diepte van 900 meter te heffen

“Het gaat gewoonweg niet”

De nabestaanden van de slachtoffers willen dat de onderzeeër geborgen wordt, zodat de lichamen begraven kunnen worden en het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval zo grondig mogelijk kan gevoerd worden. Volgens de Argentijnse minister van Defensie is dat echter simpelweg niet mogelijk, beklemtoonde hij vandaag. Gisteren liet hij tijdens een persconferentie al verstaan dat een mogelijke bergingsactie zeer moeilijk zou zijn.

“Argentinië beschikt niet over de technische middelen om de onderzeeër te bergen. Waarschijnlijk is nergens in de wereld de technologie voorhanden om een gewicht van 2.300 ton op een diepte van 900 meter te heffen”, aldus de minister. “Dat is geen beslissing van de regering, het gaat gewoonweg niet.”