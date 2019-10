Blijft vader ‘spookgezin’ in de cel? Maandag valt beslissing KVDS

19 oktober 2019

10u04

Bron: Buitenland 0 De vader van het ‘spookgezin’ dat afgelopen week ontdekt werd in een afgelegen boerderij in het Drenthese plaatsje Ruinerwold moet maandag voor de rechter-commissaris verschijnen. Dat is een Nederlandse onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Dat meldt de regionale nieuwszender RTV Oost in Nederland. De 67-jarige vader werd donderdag aangehouden en zit sindsdien in de cel. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en witwaspraktijken. De politie zegt namelijk redenen te hebben om aan te nemen dat de zes meerderjarige kinderen van het gezin “niet uit vrije wil” in het pand aan de Buitenhuizerweg verbleven. In het licht daarvan wordt ook onderzocht of het een bepaalde levens- of geloofsovertuiging was die tot de situatie heeft geleid.

Klusjesman

Eerder deze week werd ook de Oostenrijkse klusjesman Josef B. (58) aangehouden. Hij huurde de boerderij waar het gezin gevonden werd en wordt ook verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en witwassen. De rechter-commissaris verlengde zijn aanhouding al voor 14 dagen.





Het Openbaar Ministerie heeft intussen ook nog altijd geen idee wat er gebeurd is met de moeder van het gezin, zo klonk het in het programma Hart van Nederland. De 25-jarige zoon die in een kroeg in het dorp alarm sloeg, zegt dat zij in 2004 stierf. Maar dat kan niet bevestigd worden, omdat haar dood bij geen enkele officiële instantie is gemeld. Mocht het kloppen dat ze overleden is, dan is het ook niet duidelijk waar haar lichaam begraven zou zijn. (lees hieronder verder)

Volgens de politie is het ook nog lang niet zeker of de zeven mensen die in de kleine ruimte in de boerderij leefden echt een gezin zijn. Dat wordt nog onderzocht. De meerderjarige kinderen staan in elk geval niet ingeschreven in het bevolkingsregister. De speurders houden er wel rekening mee dat ze al sinds 2010 samen in afzondering woonden van de maatschappij.

De meerderjarige kinderen zijn volgens de politie nu “op een veilige plaats” ondergebracht. Er werkt een team van 30 politiemensen aan de zaak.