Blijft Erdogan ook overeind nu het voor het eerst economisch minder gaat? Marno de Boer

17 augustus 2018

12u34

Bron: Trouw 3 Als de Turkse president afrekent met de regel dat economische problemen tot een machtswissel in Ankara leiden, kan hij nog gesterkt uit de crisis komen.

De Turkse president Erdogan staat voor een vuurproef. De afgelopen vijftien jaar ging het Turkije onder zijn leiderschap economisch voor de wind. Maar nu de Turkse lira flink in waarde is gedaald, zijn de vooruitzichten minder gunstig. In het verleden gold het als een Turkse politieke wetmatigheid dat wanneer het economisch tegenzit, ook de leider in de problemen komt. Erdogan kan nu bewijzen dat zijn autoritaire bewind sterker is dan dit oude patroon.

