Blijft Duitsland de dans wel ontspringen?

“Als de strijd tegen het coronavirus een kampioenschap was, dan wonnen op het einde de Duitsers.” Dat schreef Jan Segers donderdagochtend in zijn editoriaal. Het land van Merkel telt ’s werelds vijfde hoogste aantal besmettingen, maar slechts een handvol doden meer dan België. Hoe dat komt, staat eigenlijk niet vast — en dus ook niet of het zo blijft.