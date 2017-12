Blauw Brits "iconisch" paspoort keert terug na brexit TT

Bron: The Guardian 0 rv Het oude blauwe Britse paspoort dat na de brexit terugkeert. Na de brexit hoeven de Britten niet langer te reizen met een rood Europees paspoort, maar kunnen ze weer met een donkerblauw reisdocument op pad. De Britse minister van Immigratie Brandon Lewis heeft bekendgemaakt dat vanaf oktober 2019 de paspoorten weer marineblauw zijn. Dat zou "het herstel van de nationale identiteit helpen bevorderen", berichten Britse media .

Een Conservatief lid van het Lagerhuis, Andrew Rosindell noemde het Europese "roze paspoort" zelfs vernederend en de terugkeer van het oude Britse ontwerp "een duidelijke boodschap dat Brittannië terug is".

Lewis noemt de kleur van het paspoort "iconisch blauw'" Er is voor de productie al een contract ter waarde van 550 miljoen euro gesloten. Het blauwe paspoort met in goudkleur het nationale wapen en de naam van het koninkrijk erop, stamt uit 1921. Het werd in 1988 uit de roulatie genomen. Sinds 2003 zijn er geen geldige meer in omloop.

Thinkstock Het huidige rode Britse Europese paspoort verdwijnt na de brexit.

