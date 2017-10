Blanke Zuid-Afrikanen veroordeeld die zwarte man in doodskist opsloten 12u41

Bron: Belga 0 AFP Theo Jackson en Willem Oosthuizen Twee blanke Zuid-Afrikanen die een zwarte man in een doodskist dwongen, hebben zware straffen gekregen. De rechter zei dat de twee geen spijt toonden over hun racistische misdaad.

De twee boeren, Theo Jackson en Willem Oosthuizen, kregen respectievelijk veertien en elf jaar cel wegens geweldpleging, kidnapping en poging tot moord. Ze hadden het slachtoffer, Victor Mlothshwa, gedwongen in een doodskist plaats te nemen en dreigden ermee de kist in brand te steken terwijl Mlothshwa voor zijn leven smeekte. De boeren zeiden dat hij koperdraad had gestolen op de boerderij.

Beelden van het incident die met een mobiele telefoon waren gemaakt, gingen viraal in Zuid-Afrika, waar 23 jaar na het einde van de apartheid raciale verdeeldheid nog steeds diep zit. Het land was geschokt door de misdaad.





Rechter Segopotje Mphahlele zei dat de twee mannen van 29 en 30 jaar oud volhielden dat ze niets verkeerds gedaan hadden. "Het gedrag van de beschuldigden wakkerde verdeeldheid en raciale spanningen aan. In onze samenleving nemen daden van raciale onverdraagzaamheid en raciaal ingegeven misdrijven toe", zei ze.

De twee boeren leken na de uitspraak in shock. Ze legden hun hoofd in hun handen, terwijl familieleden in tranen uitbarstten.

