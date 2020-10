Blanke politieman beschuldigd van moord op zwarte man in Texas kv

06 oktober 2020

19u35

Bron: Belga 0 Een blanke politieagent wordt beschuldigd van de moord op een 31-jarige zwarte man in Texas. Dat hebben de autoriteiten gisteravond bekendgemaakt. Na maanden van protesten tegen politiegeweld tegen minderheden is de situatie in de VS nog steeds erg gespannen;

Het onderzoek door de Texas Rangers concludeerde dat het gedrag van agent Shaun Lucas niet "objectief redelijk" was, zo liet het Texas Department of Public Safety vandaag weten. De agent wordt vastgehouden in de Hunt County Jail in het noordoosten van Texas.

Tussenkomst in ruzie

Lucas reageerde zaterdagavond op een telefoontje in het stadje Wolfe City, honderd kilometer van Dallas, over een uit de hand lopende ruzie. Eenmaal ter plekke , kwam hij in contact met een 31-jarige Afro-Amerikaanse man, Jonathan Price, die naar verluidt betrokken was bij de ruzie.



De agent "probeerde Price te stoppen, die weerstand bood in een niet-bedreigende houding en begon weg te lopen", aldus de autoriteiten. Lucas gebruikte toen zijn taser en daarna zijn dienstwapen, en Jonathan Price werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Aanklacht

Zondag meldde de gemeente Wolfe City op Facebook dat een "agent die betrokken was bij een schietpartij" op "administratief verlof" was gestuurd, terwijl de Texas Rangers een onderzoek voerden.

Advocaat Lee Merritt, die de familie van het slachtoffer vertegenwoordigt, betreurde maandagavond op Facebook dat de aanklacht tegen Shaun Lucas, pas twee dagen na de feiten kwam en dus "niet snel gebeurd" is. "Het had moeten gebeuren op de dag dat hij vermoord werd", zei de advocaat.

De advocaat omschreef de overledene als een "lokale held", "geliefd bij veel mensen", die naar verluidt tussenbeide kwam toen hij zag dat een man een vrouw aanviel. Toen de politie ter plaatse kwam, stak Price naar verluidt zijn hand op en probeerde uit te leggen wat er aan de hand was voordat hij het doelwit werd, aldus de advocaat.

De borg voor Shaun Lucas is op 1 miljoen dollar bepaald.