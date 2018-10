Blanke buurvrouw weigert zwarte twintiger toegang tot zijn luxeflat en verliest haar job jv

16 oktober 2018

09u48

Bron: New York Times 7 "Wanneer je als zwarte man in Amerika thuiskomt", postte D'Arreion Toles (24) dit weekend op Facebook. Hij zette er enkele onthutsende filmpjes bij. Een blanke vrouw van 32 weigert daarop Toles de toegang tot het luxueuze appartementsgebouw, waar hij nochtans woont. Ze volgt hem helemaal tot aan de deur van zijn flat en belt zelfs de politie. De gevolgen van haar houding, die haar werkgever als racisme bestempelde, zijn zwaar: ze is ontslagen.

D'Arreion Toles filmde hoe zijn buurvrouw, Hilary Brooke Mueller, hem niet wou laten passeren langs de hoofdingang, toen hij afgelopen vrijdagavond thuiskwam. Mueller kon duidelijk maar niet geloven dat de jonge, zwarte man een luxeflat in het centrum van Saint Louis (Missouri) zou betrekken. Ze wou voor geen meter wijken. Toles zelf bleef opvallend kalm en haalde zijn smartphone boven om te filmen omdat hij zich zelf niet veilig voelde. “Waarom zou ze ook de politie bellen, als ik gewoon binnenstap om naar mijn woning te gaan?” Toles verwees naar een gelijkaardig incident in Dallas waar een blanke politievrouw zonder dienst een zwarte man in zijn eigen appartement doodschoot, omdat ze dacht ze in haar eigen flat was.

Mueller eiste dat Toles zijn sleutel liet zien en dat hij haar zou vertellen in welk appartement hij woonde. Dat wou de twintiger niet zomaar. Hij schreef bij zijn Facebookvideo, die al 71.000 keer werd bekeken: "Een vrouw probeerde mij tegen te houden om mijn eigen gebouw te betreden omdat ze zich onveilig voelde. Ze vond dat ik niet thuishoorde in een luxeloft in het centrum van Saint Louis. Nooit gedacht dat zoiets mij zou overkomen, maar het gebeurde dus toch! Een half uur later stond de politie aan mijn deur. Zij had hen gebeld. Ik ben geschokt dat dit het Amerika van 2018 is!" De politie bevestigde dat ze reageerden op “een oproep van een vrouw die niet wist of de man wel een huurder was”.

De 32-jarige Mueller was makelaar in luxevastgoed, maar na de heisa rond de video van Toles kreeg ze volgens de New York Times de bons. Ze woont in dezelfde appartementsblok als Toles, maar het is niet haar voormalige werkgever die het gebouw in beheer heeft. Dat had Toles haar ook duidelijk gemaakt tijdens hun woordenwisseling: "Jij bent niet de security, jij bent niet de beheerder".

Mueller was net haar hondje aan het uitlaten, toen Toles het luxueuze flatgebouw, Elder Shirt Lofts, wou binnengaan."Ik voel me ongemakkelijk", gaf Mueller als verklaring waarom ze Toles de toegang belette. "Dat is dan omdat je bent wie je bent", antwoordde Toles rustig. Hij zei: "Oké, ik woon hier en jij blokkeert de ingang". Mueller eiste bewijzen en vroeg hem herhaaldelijk naar zijn sleutel. Toles wou enkel kwijt dat hij op de vierde verdieping woonde.

Toles was het uiteindelijk beu en forceerde zich een doorgang. Mueller volgde hem en stapte mee in de lift: "Ik wil weten wie je hier komt bezoeken". Het begon haar dan stilaan te dagen dat Toles misschien toch weleens in het gebouw zou kunnen wonen. "Ik wil weten wie je vrienden zijn, waarom je hier bent. En als je hier toch woont, dan wil ik je leren kennen omdat je mijn buur bent." Toles antwoordde laconiek: "Dan ben je alvast niet erg hartelijk begonnen".

Toen Toles de deur van zijn flat opende, zei Mueller plots doodleuk: "Hallo, hoe heet je?" Toles was verbaasd en reageerde: "Mevrouw, doe dit nooit meer, je ziet er niet uit op camera". En net voor hij zijn deur weer sloot, zei hij nog: "Ik ben meneer Toles". Een eerste ontmoeting die de dame ongetwijfeld nog lang zal bijblijven.

Haar ex-echtgenoot, Brandon Mueller, leeft al meer dan een jaar gescheiden van haar. Hij postte op Facebook een videoboodschap om zich te distantiëren van het gedrag van zijn voormalige levenspartner. Net als duizenden anderen schreef hij een steunbericht op de Facebook van Toles.