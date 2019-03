Blanke boeren krijgen 23 jaar cel voor moord op zwarte jongen (15) in Zuid-Afrika



mvdb

06 maart 2019

13u04

Bron: ANP 0 Twee blanke Zuid-Afrikaanse boeren zijn vandaag veroordeeld tot 23 jaar cel vanwege de moord op een zwarte jongen van 15 jaar oud. Dat gebeurde in 2017, toen de jongen zonnebloemen zou hebben gestolen ter waarde van ongeveer 80 rand (omgerekend 5 euro).

De dood van de 15-jarige Matlhomola Mosweu zorgde in heel Zuid-Afrika voor verontwaardiging. Mensen gingen de straat op en staken huizen van blanke mensen in brand. In het land zijn 25 jaar na de afschaffing van de apartheid er nog steeds grote verschillen tussen zwart en blank. Maar liefst 80 procent van de inwoners van Zuid-Afrika is zwart, maar de rijkdom is vooral in handen van de blanken.



De straffen van de twee verdachten, Pieter Doorewaard en Phillip Schutte, zijn voor Zuid-Afrikaanse begrippen erg hoog. “De moord is ongetwijfeld de ernstigste inbreuk die kan worden begaan”, zei rechter Ronnie Hendricks. “Ik kan niet negeren dat de gemeenschap in opstand is gekomen als gevolg van dit incident.”